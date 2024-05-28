SIMAK jadwal sholat hari Rabu 29 Mei 2024 Masehi/21 Dzulqa'dah 1445 Hijriah berikut ini. Membantu setiap Muslim di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu berjamaah di masjid.
Mari diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.07
Subuh: 04.17
Zuhur: 11.38
Asar: 14.58
Magrib: 17.38
Isya: 18.49
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.55
Subuh: 05.05
Zuhur: 12.20
Asar: 15.40
Magrib: 18.14
Isya: 19.25
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.35
Subuh: 04.45
Zuhur: 12.03
Asar: 15.23
Magrib: 18.01
Isya: 19.11