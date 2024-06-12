Gaya Hijab Aurel Hermansyah saat Ibadah Haji, Cantik Sederhana dengan Abaya

PASANGAN selebritas Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji 2024. Sebelum memulai berhaji, keduanya terlihat mengunjungi Kota Madinah terlebih dahulu.

Momen ibadah haji tersebut dibagikan lewat unggahan di akun Instagram-nya @aurelie.hermansyah. Aurel Hermansyah terlihat menggandeng tangan sang suami Atta Halilintar dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya.

Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah saat Loli –sapaan akrabnya– mengenakan pakaian ihram abaya coklat muda dengan hijab panjang berwarna senada.

Dengan gaya hijab panjang yang dikenakan, Aurel membuktikan bahwa busana Muslimah yang syari bisa tetap terlihat cantik.