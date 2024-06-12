Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Aurel Hermansyah saat Ibadah Haji, Cantik Sederhana dengan Abaya

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Rabu, 12 Juni 2024 |14:12 WIB
Gaya Hijab Aurel Hermansyah saat Ibadah Haji, Cantik Sederhana dengan Abaya
Gaya hijab Aurel Hermansyah saat naik haji 2024. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

PASANGAN selebritas Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji 2024. Sebelum memulai berhaji, keduanya terlihat mengunjungi Kota Madinah terlebih dahulu.

Momen ibadah haji tersebut dibagikan lewat unggahan di akun Instagram-nya @aurelie.hermansyah. Aurel Hermansyah terlihat menggandeng tangan sang suami Atta Halilintar dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar naik haji 2024. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah saat Loli –sapaan akrabnya– mengenakan pakaian ihram abaya coklat muda dengan hijab panjang berwarna senada.

Dengan gaya hijab panjang yang dikenakan, Aurel membuktikan bahwa busana Muslimah yang syari bisa tetap terlihat cantik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement