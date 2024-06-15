Khutbah Wukuf di Arafah 2024: Bertawajjuh pada Allah Ta'ala dan Bertajalli ke Manusia

HARI ini, 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau 15 Juni 2024 Masehi, jamaah haji dari seluruh negara di dunia melaksanakan puncak ibadah wukuf di Arafah. Sejumlah rangkaian ibadah digelar, salah satunya khutbah wukuf di Arafah.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menggelar prosesi wukuf di Tenda Misi Haji Indonesia. Turut hadir Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta sejumlah pimpinan lembaga negara.

Khutbah wukuf di Arafah 2024 akan diisi oleh Habib Ali Hasan Al Bahar Lc MA. Kemudian selaku imam Sholat Dzuhur dan Ashar jamak taqdim qashar yakni KH Agus Ma'arif Lc MA. Pembacaan doa dipimpin Habib Ibrahim Lutfi bin Ahmad Al Attas.

Berikut ini isi lengkap khutbah wukuf di Arafah 2024 oleh Habib Ali Hasan Al Bahar Lc MA, sebagaimana dilansir Kementerian Agama Republik Indonesia:

Arofah Tawajjuh dan Tajalli

Khutbah Ke-1

الحمد هلل الذي بذكره تطمئ القلوب وتنفرج الكروب وتسهلت الصعوب ق ّ وتحق جميع المطلوب ثم الصالة والسالم عىل سيدنا محمد حبيب األرواح والقلوب وعىل آله و صحبه وكل من اليه منسوب والحمد هلل وحده صدق وعده

أشهد أن ل اله ال هللا وأشهد أن س محمدا عبده رسوله أوصيكم ونف بتقوى هللا فقد فاز المتقون رش لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك ل يك إن الحمد و النعمة لك والملك ل رش لك يك ل لبيك اللهم لبيك عدد الليا والدهور لبيك اللهم لبيك عدد األيام و الشهور لبيك اللهم لبيك عدد أمواج البحور لبيك اللهم لبيك عدد أضعاف األجور رش لبيك اللهم لبيك عدد أنفاس الب ح ت لبيك اللهم لبيك عدد ذنوبنا تغفر

Segala puja dan puji hanya milik dan untuk-Nya. Yang dengan menyebut-Nya hati menjadi tenteram. Yang dengan menyebut-Nya semua bencana terselesaikan. Yang dengan menyebut-Nya semua kesulitan menjadi kemudahan. Yang dengan menyebut-Nya semua cita dan harapan terwujudkan.

Sholawat dan salam yang terindah tersampaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, untuk kekuarga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, untuk para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, dan para istri Nabi Muhammad ummhaatul mukminin dan anak cucu keturunan Nabi Muhammad.

Saudara-saudara jamaah wukuf yang berlimpah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendatangi sisi dan sudut Arafah ini untuk menyambut panggilan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissallam jauh ribuan tahun yang silam. Dan kita membuktikan bahwa kita adalah umat pilihan Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Kita hanya mengharapkan ampunan hari ini dan berharap mendapatkan karunia besar dalam kehidupan dan semoga hari ini kita betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat dan mengingatkan, kita mengingat keberadaan kita yang semua berbaju putih berselimut kain Ihram. Pakaian kita sama dan harapan kita pun sama.

Keanggunan Arafah betul-betul kita rasakan pada siang hari ini. Arafah ialah tempat membuka mata kita melihat diri kita sebagai manusia dan melihat manusia lainnya dengan pandangan kemanusiaan.

Di Padang Arafah ini kita melihat seluruh saudara kita umat Islam seluruh dunia membawa panji kehormatan bangsanya masing-masing seperti itu juga kita sebagai bangsa Indonesia membawa diri kita dalam ketinggian harga diri bangsanya.

Karakter manusia Indonesia yang membawa tradisi akhlaknya di mana pun dia berada. Akhlak karekter manusia Indonesia mampu memberikan gambaran perwujudan.

وما أرسلناك ال رحمة

Bangsa Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri betul-betul mencerminkan ciri dari ayat tersebut. Dengan kata lain, manusia Indonesia jika berbicara akhlak pastilah tinggi.

Jamaah wukuf yang terlimpahkan rahmat dan karunia. Mari kita jadikan haji sebagai momentum mengasah diri kita menjadi manusia yang sesungguhnya.

ل اقربكم ا ل من يوم القيامة أحاسنكم أخالقا

Saudara-saudara para Dhuyufurrahman tamu-tamu Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membanggakan kita semua di hadapan para malaikat-Nya. Di sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli kepada hamba-Nya dan mengatakan wahai para malaikat-Ku, lihatlah mereka hamba-hamba-Ku mendatangi Padang Arafah. Saksikanlah dan catatlah Aku memberikan kepada para hamba-Ku apa yang mereka pun lupa untuk mereka mohonkan untuk dirinya.

Wahai malaikat-Ku, hari ini Aku melapangkan pengampunan untuk semua yang hadir di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan seluruh nikmat sehat untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki dari seluruh penjuru. Dan Allah telah melapangkan ridho-Nya atas kedatangan kita di Padang Arafah.

Mari kita gunakan Arafah untuk tawajjuh dan menjadi momen bertemunya tawajjuh dengan tajalli. Kita bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertajalli kepada kita.

Tawajjuh berarti menghadapkan pandangan nurani kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajalli artinya Allah menghadapkan pandangan-Nya di atas singgasana-Nya kepada kita semua. Maka jangan sekali-kali gusar akan haji kita.

Maasiral muslimin Dhuyufurrahman. Mari kita yakin dengan seyakinyakinnya bahwa Allah ridho terhadap haji kita tahun Ini. Bahasa ridho ini karena memang bahasa ridho ini tidak ada yang menolak seluruh umat Islam. Allah ridho terhadap keberadaan di alam semesta ini. Dan Arofah merupakan bagian alam semesta ini.

Wahai saudara-saudaraku seiman dan sebangsa. Khatib berwasiat dari ketajaman hati Anda semua sebagaimana wasiat ini disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah haji wada'.

كلكم من آدم و آدم من تراب ...ل أعج م ال بالتقوى لعر عىل ب فضل

Kita betul-betul bukan hanya mengucapkan akan tetapi kita mentadabburi hadits ini dengan ketajaman pandangan kemanusiaan. Jangan sampai hadits ini hanya sebatas pada ucapan belaka. Semoga kepulangan kita nanti dari haji ini mampu menjaga akhlak, bukan hanya kepada sesama muslim saja bahkan dengan non-Muslim pun kita harus berakhlak karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tidak diutus hanya untuk satu golongan yang disebut Islam akan tetapi keberadaan Nabi untuk seluruh alam termasuk yang di dalamnya ada non-Muslim. Sebagaimana para sahabat Nabi yang mulia berhubungan dengan Rum/Romawi dan pesan tegas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nash yang jelas dalam Alquran

Holy Quran 60:8

َ ّل م ُ اك َ ه ْ ن َ ي اّلل َ ن َ ع َ ِذين َ ال ْ م َ ل ْ م ُ وك ُ ِل ات َ ق ي ِ ف ين ِّ الد ْ م َ ل َ و م ُ وك ج ر ْ خ ي ن ِّ م ار َ ِدي ْ م ُ ك ن َ أ ْ م وه ُّ ن َ َ ت وا ِسط ْ ق ت َ و ْ ِ م ه ْ ي َ ل ِ إ ۚ َ ِن إ ب اّلل َ َ ُّ ِح ي َ ِسِط ئ ْ ق م ْ ال

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Holy Quran 5:8

ا َ ي ا َ ه ُّ ي َ أ َ ِذين َ ال وا ن َ آم وا ون ُ ك َ ِم ئ ا َ و َ ق ِ ِّلل َ َ اء َ د َ ه ش ِط ِقس ْ ْ ال ِ ب ۖ َ ّل َ و ْ م ُ ك َ ن َ م ر جْ َ ي آ ن َ ن َ ش م ْ و َ ق ى َ ىل َ ع َ ّل َ أ وا ُ ِدل ْ ع َ ت ۚ وا ُ ِدل ْ اع َ و ه ْ ق َ أ ىى رَ ب َ و ْ ق َ ِلت ل ۖ وا ق َ ات َ و َ َ اّلل ۚ َ ِن إ اّلل َ َ نر ِ ب َ خ ا َ ِم ب َ ون ُ ل َ م ْ ع َ ت

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

ل بارك هللا ولكم ف القرآن العظيم و نفع وإياكم بمافيه من اآليات و ت ّ الذكر الحكيم ل م ومنكم ت وتقب تالوته إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم