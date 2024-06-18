Jalani Puncak Ibadah Haji Wukuf di Arafah, Citra Kirana Tampil Cantik dengan Hijab Putih Syari

CITRA Kirana tampil cantik dengan gaya hijab putih syari saat menjalani puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Terlihat ia bersama sang suami Rezky Aditya membagikan pengalaman saat menjalani ibadah haji tahun ini.

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Citra Kirana memperlihatkan momen dirinya bersama suami seusai melaksanakan puncak ibadah haji wukuf di Arafah.

Ciki –sapaan akrabnya– merasa terharu bisa menunaikan ibadah urutan kelima dalam Rukun Islam ini. Apalagi, dia bisa merasakan momen sunset yang sangat indah ketika berada di Padang Arafah tersebut.

"Alhamdulillah selesai wukuf di Arafah ya Allah rasanya ini sunset tersedih buat kita," tulis Citra Kirana di Instagram @citraciki, Ahad 16 Juni 2024.