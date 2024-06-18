Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Jalani Puncak Ibadah Haji Wukuf di Arafah, Citra Kirana Tampil Cantik dengan Hijab Putih Syari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:18 WIB
Jalani Puncak Ibadah Haji Wukuf di Arafah, Citra Kirana Tampil Cantik dengan Hijab Putih Syari
Gaya hijab cantik syari Citra Kirana saat puncak ibadah haji wukuf di Arafah. (Foto: Instagram @citraciki)
CITRA Kirana tampil cantik dengan gaya hijab putih syari saat menjalani puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Terlihat ia bersama sang suami Rezky Aditya membagikan pengalaman saat menjalani ibadah haji tahun ini. 

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Citra Kirana memperlihatkan momen dirinya bersama suami seusai melaksanakan puncak ibadah haji wukuf di Arafah.

Citra Kirana. (Foto: Instagram @citraciki)

Ciki –sapaan akrabnya– merasa terharu bisa menunaikan ibadah urutan kelima dalam Rukun Islam ini. Apalagi, dia bisa merasakan momen sunset yang sangat indah ketika berada di Padang Arafah tersebut.

"Alhamdulillah selesai wukuf di Arafah ya Allah rasanya ini sunset tersedih buat kita," tulis Citra Kirana di Instagram @citraciki, Ahad 16 Juni 2024. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
