Intip Harga Hijab Nagita Slavina Usai Pulang Haji yang Simpel dan Bikin Nyaman

HARGA hijab artis cantik Nagita Slavina usai pulang haji jadi pusat perhatian warganet Tanah Air. Terlihat hijab tersebut simpel tapi bikin nyaman.

Diketahui bahwa sejak pulang ibadah haji, Nagita Slavina tampil dengan gaya baru yang mencuri perhatian. Istri dari artis Raffi Ahmad itu kini terlihat mengenakan hijab dalam kesehariannya, sebuah perubahan yang diapresiasi banyak penggemar.

Gigi –sapaan akrabnya– memilih model hijab pashmina atau selendang ketimbang yang berbentuk persegi panjang. Gayanya cukup praktis, hijab diikat ke bawah leher menggunakan peniti dan sisa kain disampirkan ke belakang.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @fanpage_nagitaslavina, ibu dari tiga anak itu terlihat memadukan dress denim dengan hijab berwarna krem. Hijab yang dikenakannya dalam foto tersebut adalah seri Cotton Shawl With Metal Logo.