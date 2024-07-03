Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Ulang Tahun Ke-29, Ria Ricis Tampil Cantik dengan Gaya Hijab Keffiyeh Palestina

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |13:20 WIB
Ulang Tahun Ke-29, Ria Ricis Tampil Cantik dengan Gaya Hijab Keffiyeh Palestina
Gaya hijab cantik Ria Ricis dengan keffiyeh Palestina. (Foto: Instagram @riaricis1795)
A
A
A

ARTIS Ria Ricis berulang tahun ke-29 pada 1 Juli 2024. Pada momen bahagia itu, ia membagikan potret gaya hijab mengenakan keffiyeh bendera Palestina.

Keffiyeh merupakan kain yang menjadi simbol perjuangan Palestina untuk merdeka dan melawan kekejaman zionis Israel.

Gaya hijab Ria Ricis dengan keffiyeh Palestina. (Foto: Instagram @riaricis1795)

Dalam sesi pemotretan tersebut, Ria Ricis mengenakan keffiyeh Palestina yang melilit hijab hitam yang dipakainya. Dia terlihat cantik mengenakan make-up bold dengan lipstik merah gelap yang diaplikasikan di wajahnya.

Ricis tampak berpose dengan meletakkan kedua tangan di depan dada serta air mata yang menetes di pipi, tanda kepiluan yang dirasakan ketika mengingat penderitaan rakyat Palestina.

Melalui keterangan unggahannya, Ria Ricis menyambut hari ulang tahunnya dengan rasa bahagia sekaligus ungkapan syukur.

"29 yo happy and grateful," tulis Ria Ricis, dikutip dari akun Instagram-nya @riaricis1795, Rabu (3/7/2024). 

Halaman:
1 2
