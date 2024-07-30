Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Bacaan Tajwid Idgham Mutaqaribain Lengkap dengan Cara Bacanya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:13 WIB
Hukum Bacaan Tajwid Idgham Mutaqaribain Lengkap dengan Cara Bacanya
Ilustrasi hukum bacaan tajwid idgham mutaqaribain. (Foto: Pexels)
A
A
A

HUKUM bacaan tajwid idgham mutaqaribain lengkap dengan cara bacanya bisa diketahui di sini. Idgham mutaqaribain merupakan salah satu ilmu tajwid yang masuk ke pembahasan hukum bacaan idgham. 

Idgham sendiri memiliki arti memasukkan, sementara mutaqaribain berarti dua huruf yang berdekatan. Sehingga secara istilah, idgham mutaqaribain adalah hukum bacaan yang terjadi ketika ada dua huruf yang makhraj (tempat keluarnya huruf) dan sifatnya berdekatan, serta huruf pertamanya berharakat sukun atau mati. 

Ilustrasi hukum bacaan tajwid idgham mutaqaribain. (Foto: MNC Media)

Beberapa huruf hukum tajwid idgham mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya sama antara lain:

- Huruf Qaf (ق) sukun bertemu Kaf (ك)

- Huruf Lam (ل) sukun bertemu Ra (ر)

- Huruf Lam (ل) Ta'riif bertemu dengan Huruf Ta (ت), Tsa (ث) Dal (د), Dzal (ذ), Ra (ر), Zai (ز), Sin (س), Syin (ش), Shad (ص), Dhadh (ض), Tha (ط), zha (ظ), Nun (ن)

- Huruf Nun (ن) sukun bertemu Huruf Ya (ي), Mim (م ), Wawu (و), Lam (ل), Ra (ر) 

Cara membaca hukum tajwid idgham mutaqaribain adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara melebur, seperti halnya saat membaca tasydid. Contohnya:

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ

Alam Nakhluqkum.

Dalam bacaan tersebut, Qof mati (قْ) bertemu huruf Kaf (ك), sehingga dibaca Alam Nakhlukkum. Huruf Qof berubah menjadi Kaf. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/614/3167084/alquran-5Rea_large.jpg
8 Contoh Mad Tamkin dalam Alquran dan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/614/3166039/alquran-xJSp_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hajj Ayat 7 Lengkap dengan Cara Baca dan Pengertiannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement