Hukum Bacaan Tajwid Idgham Mutaqaribain Lengkap dengan Cara Bacanya

HUKUM bacaan tajwid idgham mutaqaribain lengkap dengan cara bacanya bisa diketahui di sini. Idgham mutaqaribain merupakan salah satu ilmu tajwid yang masuk ke pembahasan hukum bacaan idgham.

Idgham sendiri memiliki arti memasukkan, sementara mutaqaribain berarti dua huruf yang berdekatan. Sehingga secara istilah, idgham mutaqaribain adalah hukum bacaan yang terjadi ketika ada dua huruf yang makhraj (tempat keluarnya huruf) dan sifatnya berdekatan, serta huruf pertamanya berharakat sukun atau mati.

Beberapa huruf hukum tajwid idgham mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya sama antara lain:

- Huruf Qaf (ق) sukun bertemu Kaf (ك)

- Huruf Lam (ل) sukun bertemu Ra (ر)

- Huruf Lam (ل) Ta'riif bertemu dengan Huruf Ta (ت), Tsa (ث) Dal (د), Dzal (ذ), Ra (ر), Zai (ز), Sin (س), Syin (ش), Shad (ص), Dhadh (ض), Tha (ط), zha (ظ), Nun (ن)

- Huruf Nun (ن) sukun bertemu Huruf Ya (ي), Mim (م ), Wawu (و), Lam (ل), Ra (ر)

Cara membaca hukum tajwid idgham mutaqaribain adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara melebur, seperti halnya saat membaca tasydid. Contohnya:

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ

Alam Nakhluqkum.

Dalam bacaan tersebut, Qof mati (قْ) bertemu huruf Kaf (ك), sehingga dibaca Alam Nakhlukkum. Huruf Qof berubah menjadi Kaf.