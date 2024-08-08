Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Bacaan Tajwid Idgham Mutaqaribain Qaf Bertemu Kaf

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |14:38 WIB
10 Contoh Bacaan Tajwid Idgham Mutaqaribain Qaf Bertemu Kaf
Ilustrasi contoh bacaan tajwid idgham mutaqaribain qaf bertemu kaf di Alquran. (Foto: Shutterstock)
SILAKAN disimak berikut ini 10 contoh bacaan tajwid idgham mutaqaribain qaf ketemu kaf. Idgham mutaqaribain merupakan salah satu ilmu tajwid yang masuk pembahasan hukum bacaan idgham.

Hukum tajwid idgham memiliki arti memasukkan, sementara mutaqaribain bermakna dua huruf yang berdekatan. 

Sehingga secara istilah, idgham mutaqaribain berarti hukum bacaan yang terjadi ketika ada dua huruf yang makhraj (tempat keluarnya huruf) dan sifatnya berdekatan, serta huruf pertamanya berharakat sukun atau mati.

Beberapa huruf idgham mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya sama antara lain: 

Ilustrasi hukum tajwid idgham mutaqaribain di Alquran. (Foto: Freepik)

- Huruf Qaf (ق) sukun bertemu Kaf (ك)

- Huruf Lam (ل) sukun bertemu Ra (ر)

- Huruf Lam (ل) Ta'riif bertemu dengan Huruf Ta (ت), Tsa (ث) Dal (د), Dzal (ذ), Ra (ر), Zai (ز), Sin (س), Syin (ش), Shad (ص), Dhadh (ض), Tha (ط), zha (ظ), Nun (ن)

- Huruf Nun (ن) sukun bertemu Huruf Ya (ي), Mim (م ), Wawu (و), Lam (ل), Ra (ر) 

Cara membaca hukum tajwid idgham mutaqaribain adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara melebur, seperti halnya saat membaca tasydid.

Contohnya:

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ

Alam nakhluqkum.

Dalam bacaan tersebut, Qaf mati (قْ) bertemu huruf Kaf (ك), sehingga dibaca, "Alam nakhlukkum." Huruf Qaf berubah menjadi Kaf. 

