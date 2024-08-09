JADWAL sholat hari Sabtu 10 Agustus 2024 Masehi/5 Safar 1446 Hijriah. Membantu semua Muslim di Tanah Air menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.
Mari disimak jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.15
Subuh: 04.25
Zuhur: 11.47
Asar: 15.09
Magrib: 17.47
Isya: 18.59
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 05.05
Subuh: 05.15
Zuhur: 12.29
Asar: 15.49
Magrib: 18.21
Isya: 19.33
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.44
Subuh: 04.54
Zuhur: 12.12
Asar: 15.34
Magrib: 18.09
Isya: 19.20