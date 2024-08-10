Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

10 Contoh Bacaan Tajwid Idgham Mutajanitsain dalam Alquran

Sabtu, 10 Agustus 2024 |13:16 WIB
Ilustrasi bacaan tajwid idgham mutajanitsain dalam Alquran. (Foto: Shutterstock)
SILAKAN diketahui berikut ini 10 contoh bacaan tajwid idgham mutajanitsain dalam Alquran. Idgham mutajanitsain menurut istilah adalah apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya bertemu dan huruf yang pertama sukun. Kaidah tersebut berlaku pada semua huruf.

Secara harfiah, idgham memiliki arti memasukkan. Sedangkan mutajanitsain bermakna sama makhrajnya tapi beda sifatnya. 

Hukum bacaan tajwid idgham mutajanitsain wajib dibaca dengan cara diidghamkan melalui suara dengung (ghunnah). Idgham mutajanisain berlaku pada:

Ta’ (ت) sukun bertemu Tha’ (ط)

Tha’ (ط) sukun bertemu Ta (ت)

Ta’ (ت) sukun bertemu Dal (د)

Dal (د) sukun bertemu Ta (ت)

Tsa’ (ث) sukun bertemu Dzal (ذ)

Dzal (ذ) sukun bertemu Zha’ (ظ)

Ba’ (ب) sukun bertemu Mim (م) 

Ilustrasi bacaan tajwid idgham mutajanitsain dalam Alquran. (Foto: Unsplash)

Contoh bacaan tajwid idgham mutajanisain dapat dikenali dari pertemuan huruf-huruf tertentu yang memiliki makhraj sama, namun beda sifatnya.

Jika ditemukan kondisi seperti itu dalam bacaan Alquran, maka penting juga memperhatikan cara membacanya.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bacaan tajwid idgham mutajanisain dapat dengan mudah ditemukan dalam surat-surat di Alquran. Berikut ini contohnya, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Surat Ali Imran Ayat 69

وَدَّتْ طَّـآئِفَةٌ

Dibaca: Wadatthoooifah.

2. Surat Ali Imran Ayat 122

إِذْ هَمَّتْ طَّـآئِفَتَانِ

Dibaca: Idz hammatthoooifah.

3. Surat Al Maidah Ayat 28

لَئِن بَسَطْتَّ

Dibaca: Laim basathta

