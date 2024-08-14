Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Kenakan Hijab, Aura Kasih Tampil Cantik Memesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |13:25 WIB
Kenakan Hijab, Aura Kasih Tampil Cantik Memesona
Gaya hijab cantik memesona Aura Kasih. (Foto: Instagram @aurakasih)
BARU-baru ini artis cantik Aura Kasih mengunggah foto terbaru dengan penampilan berbeda. Dia tampil cantik dalam balutan gamis dan hijab pashmina. 

Penasaran seperti apa gaya cantik Aura Kasih dengan gamis dan hijab syari? Berikut ini ulasannya, sebagaimana dihimpun dari unggahan di akun Instagram-nya @aurakasih, Rabu (14/8/2024): 

Gaya hijab Aura Kasih. (Foto: Instagram @aurakasih)

1. Kenakan gamis

Di foto ini Aura Kasih tampil beda dalam balutan gamis hitam dipadukan hijab pashmina biru gelap. Ia foto dengan kedua tangan memegang hijabnya dengan background dedaunan. Penampilan Aura Kasih bikin pangling.

"Sangat-sangat memesona," timpal @riwur*****. 

Gaya hijab Aura Kasih. (Foto: Instagram @aurakasih)

Halaman:
1 2
