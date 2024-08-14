BARU-baru ini artis cantik Aura Kasih mengunggah foto terbaru dengan penampilan berbeda. Dia tampil cantik dalam balutan gamis dan hijab pashmina.
Penasaran seperti apa gaya cantik Aura Kasih dengan gamis dan hijab syari? Berikut ini ulasannya, sebagaimana dihimpun dari unggahan di akun Instagram-nya @aurakasih, Rabu (14/8/2024):
1. Kenakan gamis
Di foto ini Aura Kasih tampil beda dalam balutan gamis hitam dipadukan hijab pashmina biru gelap. Ia foto dengan kedua tangan memegang hijabnya dengan background dedaunan. Penampilan Aura Kasih bikin pangling.
"Sangat-sangat memesona," timpal @riwur*****.