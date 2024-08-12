Mantap Pakai Hijab, Lolly Anak Nikita Mirzani Tampil Cantik Anggun

LAURA Meizani Mawardi atau akrab disapa Lolly, anak sulung artis Nikita Mirzani, kini mantap memakai hijab. Hal itu diketahui dari beberapa unggahannya di akun media sosialnya belakangan ini.

Dalam sejumlah unggahan tersebut, Lolly tampak konsisten tampil mengenakan hijab. Dia pun jadi terlihat lebih cantik, anggun, dan dewasa.

Simak beberapa potret Lolly putri dari Nikita Mirzani mantap menggunakan hijab, sebagaimana dihimpun dari unggahan di akun TikTok dan Instagram-nya @itsofficiallauraa, Senin (12/8/2024):

1. Tampil lebih anggun

Lolly tampil mengenakan outfit yang lebih tertutup. Dia pun terlihat jadi lebih anggun dan cantik. Bahkan dalam potret ini, tidak hanya posenya yang menarik, penampilan Lolly juga terlihat lebih manis saat memadukan sweater biru muda dengan rok panjang dan pasmina berwarna hitam.