HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Aurel Hermansyah Tampil Cantik Kenakan Kebaya, Bikin Pangling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |10:18 WIB
Gaya Hijab Aurel Hermansyah Tampil Cantik Kenakan Kebaya, Bikin Pangling
Gaya hijab Aurel Hermansyah cantik dengan kebaya. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)
A
A
A

INTIP deretan gaya hijab Aurel Hermansyah tampil cantik mengenakan kebaya berikut ini. Bikin pangling orang-orang yang melihatnya. 

Momen itu tampak saat Aurel Hermansyah menghadiri acara syukuran tujuh bulanan Erina Gudono di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 10 Agustus 2024. 

Aurel Hermansyah. (Foto: Instagram @atttahalilintar)

Sesuai tema busana dari acara tersebut, Aurel tampil anggun dalam balutan kebaya. Kebaya tersebut juga memiliki motif bunga yang futuristik.

Penasaran seperti apa gaya hijab Aurel Hermansyah dalam balutan kebaya? Berikut potret-potretnya, seperti dihimpun dari akun Instagram-nya @aurelie.hermansyah: 

1. Anggun berkebaya

Potret Aurel Hermansyah tampil anggun dalam balutan kebaya. Dalam foto itu dia memakai kebaya kutubaru dengan motif floral. Dia memadukan outfitnya dengan kain batik, selendang oranye, dan hijab hitam. Aurel juga menambahkan flat shoes warna hitam.

"Cantik sekali," tulis pemilik akun @lindaw***** di kolom komentar. 

Aurel Hermansyah. (Foto: Instagram @aurelie.hermansyah)

Telusuri berita muslim lainnya
