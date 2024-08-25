Alhamdulillah, Farhan Hafidz Muda Asal Pamekasan Juara MHQ Internasional di Arab Saudi

ACH Farhan hafidz muda asal Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meraih juara III Musabaqah Hifdzil Quran atau MHQ Internasional King Abdul Aziz ke-44 di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, pada 9–21 Agustus 2024.

Farhan berhasil menjadi juara III di cabang tahfidz 15 juz MHQ Internasional tersebut. Kompetisi ini diikuti sebanyak 174 negara.

"Alhamdulillah ini merupakan sebuah kebanggan bagi saya sekaligus merupakan amanah yang tentunya diemban oleh saya ketika berangkat mewakili Indonesia ke Arab Saudi. Berkat doa dan dukungan dari orangtua, guru, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, kami mendapatkan juara III, Alhamdulillah," kata Farhan di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024, seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Untuk mencapai prestasi gemilang ini, proses yang dilalui Farhan tidaklah mudah. Mahasiswa semester III Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar tersebut menyadari mengemban amanah yang sangat berat karena tidak hanya membawa nama almamater, tetapi juga Indonesia.

Namun, Farhan tetap istikamah sejak awal bersama Alquran dan optimistis mendapatkan hasil yang terbaik. Mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, Farhan menjaga konsistensi dan menunjukkan kemampuan menghafal Alquran yang luar biasa.

"Kami ikut MHQ Internasional kurang lebih prosesnya 4 tahun dari tahun 2020 karena kami mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional," bebernya.

Saat Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits Nasional (STQHN) 2023 di Jambi, kemenangan Farhan sebagai juara I cabang 20 juz putra menjadi tiket emas untuk berangkat ke Tanah Suci Makkah.

"Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, saya selalu berusaha untuk tetap semangat. Alhamdulillah kemarin di Jambi 2023 juara I kategori 20 juz, kemudian dikirim ke MHQ Internasional ke Arab Saudi King Abdul Aziz ke-44," ujar pemuda kelahiran Desember 2005 ini.