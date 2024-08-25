Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa untuk Bayi Baru Lahir, Insya Allah Jadi Anak Salih/Salihah

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |11:09 WIB
Doa untuk Bayi Baru Lahir, Insya Allah Jadi Anak Salih/Salihah
Ilustrasi doa untuk bayi baru lahir. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA untuk bayi yang baru lahir sangat penting diamalkan kaum Muslimin. Insya Allah bayi tersebut menjadi anak yang salih atau salihah. 

Dalam ajaran agama Islam kaum Muslimin diajarkan memanjatkan doa-doa penuh kebaikan untuk bayi yang baru lahir. Tujuannya untuk mendoakan si buah hati supaya meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi anak salih/salihah.

Dilansir laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat dari Imam Ath-Thobroni dalam kitab Ad-Du'a' dari jalur Al Yasri bin Yahya, ia berkata bahwa ketika seseorang dikarunai seorang anak, Al Hasan Al Bashri mendoakannya dengan doa:

جَعَلَهُ اللهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

Arab latin: Ja’alahullahu mubaarokan ‘alaika wa ‘ala ummati Muhammadin.

Artinya: "Semoga Allah memberinya keberkahan untukmu dan untuk umat Muhammad Shallallahu ’alaihi wassallam."

Sementara Ustadz Ammi Nur Baits ST BA, seperti dihimpun dari laman Konsultasi Syariah, menerangkan bahwa setiap Muslim dianjurkan mendoakan anak yang baru lahir, di antaranya dengan doa:

1. Memohon keberkahan untuk si anak

Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Musa radliallahu ‘anhu. Beliau mengatakan:

وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ

Artinya: "Ketika anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam. Beliau memberi nama bayiku, Ibrahim, dan men-tahnik dengan kurma lalu mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau kembalikan kepadaku." (HR Bukhari nomor 5467 dan Muslim: 2145) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement