Jadwal Sholat Hari Selasa 17 September 2024 M/13 Rabiul Awal 1446 H

JADWAL sholat hari Selasa 17 September 2024 M/13 Rabiul Awal 1446 H. Bisa membantu setiap Muslim di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.39

Asar: 14.52

Magrib: 17.41

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.53

Subuh: 05.03

Zuhur: 12.21

Asar: 15.39

Magrib: 18.20

Isya: 19.29

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.04

Asar: 15.19

Magrib: 18.05

Isya: 19.13