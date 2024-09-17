10 Contoh Bacaan Tajwid Iqlab di Juz 30 Alquran

INILAH 10 contoh bacaan tajwid iqlab di Juz 30 Alquran. Iqlab adalah salah satu hukum bacaan tajwid di dalam Alquran. Bacaan iqlab terjadi ketika huruf nun sukun (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan ba (ب) setelahnya.

Cara membaca hukum tajwid iqlab dengan menukar nun sukun (نْ) menjadi huruf mim (م) dan dengung tersembunyi.

Berikut ini contoh bacaan tajwid iqlab di dalam Juz 30 Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Humazah Ayat 4

كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

Penjelasan: Nun sukun bertemu ba.

2. Surat Al Bayyinah Ayat 4

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

Penjelasan: Nun sukun bertemu ba.

3. Surat Al Alaq Ayat 15

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

Penjelasan: Tanwin bertemu ba.

4. Surat Al Lail Ayat 8

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

Penjelasan: Nun sukun bertemu ba.

5. Surat Asy-Syams Ayat 12

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

Penjelasan: Nun sukun bertemu ba.