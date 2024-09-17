Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Syekh Masjid Nabawi Bertemu Jamaah yang Heran di Madinah Tidak Ada Orang Merayakan Maulid Nabi

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |10:18 WIB
Kisah Syekh Masjid Nabawi Bertemu Jamaah yang Heran di Madinah Tidak Ada Orang Merayakan Maulid Nabi
Ilustrasi kisah syekh Masjid Nabawi bertemu jamaah yang heran di Madinah tidak ada orang merayakan Maulid Nabi. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

INILAH kisah syekh Masjid Nabawi bertemu jamaah yang heran di Tanah Suci Madinah tidak ada penduduk yang merayakan Maulid Nabi. Syekh tersebut adalah Syekh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, dosen Universitas Islam Madinah Al Munawwarah sekaligus pengajar tetap di Masjid Nabawi.

Dikutip dari video viral yang diunggah akun Instagram @seaqidah, Syekh Abdurrozaq di Masjid Nabawi menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang jamaah dari luar Arab Saudi yang heran di Kota Madinah tidak ada satu orang pun yang merayakan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Syekh Masjid Nabawi, Syekh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr. (Foto: Instagram @seaqidah)

Padahal, Madinah merupakan salah satu kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Jamaah itu berpikir seharusnya penduduk Madinah melakukan perayaan pada hari Maulid Nabi.

Kemudian Syekh Abdurrozzaq mengatakan kepada jamaah tersebut penyebab orang-orang di Madinah tidak ada yang memperingati Maulid Nabi.

"Andaikan kau tahu penyebabnya, niscaya akan hilang keheranan itu dari dirimu," ujarnya kepada jamaah tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171918/maulid_nabi-V3Jh_large.jpg
Maulid Nabi Momentum Perkuat Rasa Cinta terhadap Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/614/3167894/meng_nasaruddin_umar-ucVp_large.jpg
Peringati Maulid Nabi, Menag Kenalkan Konsep Ekoteologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167726/puasa-hVvO_large.jpg
Bolehkah Puasa di Hari Maulid Nabi Muhammad SAW?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167649/maulid_nabi-iuec_large.jpg
Peristiwa Istimewa yang Terjadi saat Kelahiran Nabi Muhammad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167636/maulid_nabi-BZz1_large.jpg
Maulid Nabi 2025 Berapa Hijriah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement