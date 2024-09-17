Kisah Syekh Masjid Nabawi Bertemu Jamaah yang Heran di Madinah Tidak Ada Orang Merayakan Maulid Nabi

Ilustrasi kisah syekh Masjid Nabawi bertemu jamaah yang heran di Madinah tidak ada orang merayakan Maulid Nabi. (Foto: Dok Okezone)

INILAH kisah syekh Masjid Nabawi bertemu jamaah yang heran di Tanah Suci Madinah tidak ada penduduk yang merayakan Maulid Nabi. Syekh tersebut adalah Syekh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, dosen Universitas Islam Madinah Al Munawwarah sekaligus pengajar tetap di Masjid Nabawi.

Dikutip dari video viral yang diunggah akun Instagram @seaqidah, Syekh Abdurrozaq di Masjid Nabawi menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang jamaah dari luar Arab Saudi yang heran di Kota Madinah tidak ada satu orang pun yang merayakan hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Padahal, Madinah merupakan salah satu kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Jamaah itu berpikir seharusnya penduduk Madinah melakukan perayaan pada hari Maulid Nabi.

Kemudian Syekh Abdurrozzaq mengatakan kepada jamaah tersebut penyebab orang-orang di Madinah tidak ada yang memperingati Maulid Nabi.

"Andaikan kau tahu penyebabnya, niscaya akan hilang keheranan itu dari dirimu," ujarnya kepada jamaah tersebut.