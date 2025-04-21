Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa agar Terlepas dari Galau, Bikin Pikiran Jadi Makin Damai

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |17:47 WIB
Doa agar Terlepas dari Galau, Bikin Pikiran Jadi Makin Damai
Doa agar Terlepas dari Galau, Bikin Pikiran Jadi Makin Damai (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Doa agar terlepas dari galau patut diketahui kaum muslim. Ini agar perasaan menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup. 

Kegalauan bisa saja menghampiri, baik bagi mereka yang berusia muda atau orangtua sekalipun. Jika tidak kunjung menemukan solusinya, bisa menyebabkan stres. Karena itu, perasaan galau ini tidak baik jika dibiarkan berlarut-larut.

Saat merasa galau, sebagai umat Islam, mintalah pertolongan Allah SWT. Dengan berdoa memohon kepada Allah SWT, dapat membantu meringankan beban pikiran. Nantinya pikiran bisa menjadi lebih damai. 

1. Doa agar Terlepas dari Galau

Berikut doa yang bisa dipanjatkan saat kondisi hati sedang galau, sebagaimana dihimpun Okezone pada Senin (21/4/2025):

1. Doa Penenang Hati dari Nabi Muhammad SAW

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَبِيْرُ وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيْفُ الذَّلِيْلُ الَّذِيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِيْ فُلَاناً كَمَا سَخَّرْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَى وَلَيِّنْ لِيْ قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ فَإِنَّهُ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِإِذْنِكَ نَاصِيَتُهُ فِيْ قَبْضَتِكَ وَقَلْبُهُ فِيْ يَدِكَ جَلَّ ثَناَءُ وَجْهِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ 

Allahumma Antal ‘Aziizul kabiir, wa ana ‘abdukadh dho’iifudz dzaliil Alladzii laa haula walaa quwwata illa bika. Allahuma sakhkhir lii fulaan (sebut nama orang yg di maksud) kama sakhkhorta Fir’aun li Musa, wa layyin lii qolbahu kamaa layyantal hadiid li Dawud. Fainnahu laa yantiqu illa bi idznika, naa shiyatuhu fii qobdlotika, wa qolbuhuu fii yadika, Jalla tsanaa u wajhika yaa arhamar roohimiin.

Artinya: “Ya Allah bahwasanya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Besar. Dan sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu yang hina lagi lemah. Ya Allah mudahkanlah bagiku urusanku, sebagaimana Engkau mudahkan bagi urusan Fir’aun kepada Musa dan lunak hati manusia bagiku sebagaimana Engkau lunakkan besi bagi Nabi Daud. Engkaulah adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong, wahai Tuhan Yang Maha Hidup, Wahai Tuhan Yang Maha Penguasa, Wahai Tuhan Yang Punya Keagungan dan Kemuliaan, perkenanlah ya Allah.”

2. Doa Penenang Hati agar Terhindar dari Cemas

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّ جَالِ

Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal huzni, wal ajzi, wal kasali, wal bukhli, wal jubni, wal dholaid daini, wa gholabatir rijali.

 

