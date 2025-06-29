Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Takjub Lihat PPIH Atasi Berbagai Dinamika di Musim Haji 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 Juni 2025 |14:18 WIB
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Takjub Lihat PPIH Atasi Berbagai Dinamika di Musim Haji 2025
Eyad Rahbini memuji kinerja PPIH di musim haji 2025. (Foto: MCH 2025)
A
A
A

MAKKAH – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi takjub melihat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berhasil mengatasi berbagai dinamika di musim haji 2025. Asisten Deputi Bidang Operasional Haji Dr. Eyad Rahbini menilai PPIH aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta syarikah sehingga semuanya berjalan lancar.

“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara PPIH Arab Saudi dan Kementerian Haji dalam mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji,” kata Eyad Rahbini saat mengunjungi kantor PPIH Daerah Kerja Makkah, Sabtu 28 Juni 2025.

Eyad Rahbini memuji kinerja PPIH di musim haji 2025. (Foto: MCH 2025)

Eyad Rahbini menyoroti kecakapan PPIH saat menyelesaikan masalah kelompok terbang (kloter) jamaah haji Indonesia yang terbagi dalam beberapa syarikah. Kondisi ini membuat jamaah yang datang bersama keluarga harus tinggal terpisah saat tiba di Makkah.

Namun, lewat koordinasi antara PPIH, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beserta syarikah, jamaah yang berpisah dapat tinggal satu hotel. Bahkan ketika bergeser ke Madinah, jamaah diinapkan berbasis kloter bukan syarikah.

“Tantangan seperti komposisi kloter yang terdiri dari berbagai syarikah berhasil diatasi melalui sistem koordinasi terpadu (operation room) yang melibatkan Kemenhaj, delapan syarikah, dan PPIH Arab Saudi,” lanjut Eyad Rahbini.

1. Evaluasi agar Lebih Baik

Eyad Rahbini memastikan seluruh catatan teknis lapangan telah ditangani dengan baik sepanjang operasional haji berlangsung. Ia berharap pengalaman tahun ini dijadikan pelajaran bersama untuk peningkatan ke depan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement