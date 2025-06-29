Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Takjub Lihat PPIH Atasi Berbagai Dinamika di Musim Haji 2025

MAKKAH – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi takjub melihat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berhasil mengatasi berbagai dinamika di musim haji 2025. Asisten Deputi Bidang Operasional Haji Dr. Eyad Rahbini menilai PPIH aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta syarikah sehingga semuanya berjalan lancar.

“Saya menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara PPIH Arab Saudi dan Kementerian Haji dalam mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji,” kata Eyad Rahbini saat mengunjungi kantor PPIH Daerah Kerja Makkah, Sabtu 28 Juni 2025.

Eyad Rahbini menyoroti kecakapan PPIH saat menyelesaikan masalah kelompok terbang (kloter) jamaah haji Indonesia yang terbagi dalam beberapa syarikah. Kondisi ini membuat jamaah yang datang bersama keluarga harus tinggal terpisah saat tiba di Makkah.

Namun, lewat koordinasi antara PPIH, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beserta syarikah, jamaah yang berpisah dapat tinggal satu hotel. Bahkan ketika bergeser ke Madinah, jamaah diinapkan berbasis kloter bukan syarikah.

“Tantangan seperti komposisi kloter yang terdiri dari berbagai syarikah berhasil diatasi melalui sistem koordinasi terpadu (operation room) yang melibatkan Kemenhaj, delapan syarikah, dan PPIH Arab Saudi,” lanjut Eyad Rahbini.

1. Evaluasi agar Lebih Baik

Eyad Rahbini memastikan seluruh catatan teknis lapangan telah ditangani dengan baik sepanjang operasional haji berlangsung. Ia berharap pengalaman tahun ini dijadikan pelajaran bersama untuk peningkatan ke depan.