SERBA SERBI MUSLIM

Sholat Tanpa Sajadah Apakah Sah? Begini Penjelasannya

Sagita Rahma Hayati-Sabtu, 12 Juli 2025 |17:03 WIB
Sholat Tanpa Sajadah Apakah Sah? Begini Penjelasannya
Sholat Tanpa Sajadah Apakah Sah? Begini Penjelasannya (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sholat tanpa sajadah apakah sah? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di benak kaum muslim. Ini lantaran dalam keseharian, sajadah menjadi benda yang hampir selalu digunakan saat menjalankan sholat. 

1. Fungsi Sajadah dalam Sholat

Sajadah secara umum dapat diartikan sebagai alas sujud, yaitu tempat seorang muslim meletakkan tubuhnya saat bersujud kepada Allah SWT. 

Fungsi utama sajadah adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat, memastikan area sujud dan posisi berdiri tetap bersih dari najis atau kotoran.

Bentuk sajadah kini sangat beragam, baik dari ukuran, bahan, hingga hiasan yang menghiasinya, melansir NU Online, Sabtu (12/7/2025). Bahkan, ada sajadah dengan aksesoris berlebihan seperti lampu atau kilauan yang bisa mengganggu kekhusyukan dalam sholat. 

Padahal, pada dasarnya sajadah adalah sarana bantu ibadah, bukan elemen yang seharusnya memalingkan fokus dari Allah SWT.

Topik Artikel :
Rukun Sholat Sajadah Sholat
Telusuri berita muslim lainnya
