Doa Diterima Kerja Arab, Latin, dan Artinya

JAKARTA - Doa agar diterima kerja perlu diketahui. Hal ini agar urusan seorang muslim dalam mencari pekerjaan bisa segera tercapai.

Mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Terlebih jika pekerjaan tersebut menjadi dambaan.

Meski begitu, sebagai seorang beriman, teruslah berikhtiar agar bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu, ada baiknya untuk berdoa meminta kepada Allah SWT agar bisa segera mendapatkan pekerjaan.

Berikut doa diterima kerja Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (18/9/2025):

1. Doa agar Cepat Mendapat Pekerjaan

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي خُلُقِي ، وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي ، وَقَنِّعْنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَلا تَذْهَبْ بِنَفْسِي إِلَى شَيْءٍ قَدْ صَرَفْتَهُ عَنَى.

Allahummaghfirli dzunubi, wa wassi’ khuluqi, wa thayyib lii kasabii, wa ghanni nii bimaa razaqtana, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syai-in sharraftahu ‘annii.

"Ya Allah, ampunilah dosaku, muliakanlah akhlakku, berikanlah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku bersyukur saat menerima apa pun yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan janganlah Engkau buatku mengingat sesuatu yang telah Engkau palingkan dariku."

2. Doa untuk Kemudahan Mata Pencaharian

قُبْرَ عَلَيْهِ حَتَّى لا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أخَّرْتَ وَلا تَأْخِيرَ مَا عَجَلت

Bismillahi 'alaa nafsi wa maalii wa diini. alloohumma rodhdhini bi qodhooika wa baarik lii fi maa quddiro' alaihi hatta laa uhibbu ta'jiila maa akhkhor ta walaa takahiro maa 'ajalta.

Artinya: "Dengan nama Allah, semoga Engkau menjaga diri kami, harta kami dan agama kami. Wahai Allah, ridhailah kami dari ketetapan-Mu dan berilah berkah kepada kami pada segala apa yang telah Engkau putuskan sehingga kami tidak suka apa yang Engkau mempercepatkan, apa yang Engkau akhirkan, dan tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang Engkau cepatkan."