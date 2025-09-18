Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Diterima Kerja Arab, Latin, dan Artinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |10:15 WIB
Doa Diterima Kerja Arab, Latin, dan Artinya
Doa Diterima Kerja Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Doa agar diterima kerja perlu diketahui. Hal ini agar urusan seorang muslim dalam mencari pekerjaan bisa segera tercapai. 

Mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Terlebih jika pekerjaan tersebut menjadi dambaan. 

Meski begitu, sebagai seorang beriman, teruslah berikhtiar agar bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu, ada baiknya untuk berdoa meminta kepada Allah SWT agar bisa segera mendapatkan pekerjaan. 

Berikut doa diterima kerja Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (18/9/2025): 

1. Doa agar Cepat Mendapat Pekerjaan

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي خُلُقِي ، وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي ، وَقَنِّعْنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَلا تَذْهَبْ بِنَفْسِي إِلَى شَيْءٍ قَدْ صَرَفْتَهُ عَنَى.

Allahummaghfirli dzunubi, wa wassi’ khuluqi, wa thayyib lii kasabii, wa ghanni nii bimaa razaqtana, wa laa tadz-hab qalbii ilaa syai-in sharraftahu ‘annii.

"Ya Allah, ampunilah dosaku, muliakanlah akhlakku, berikanlah untukku pekerjaan yang baik, jadikanlah aku bersyukur saat menerima apa pun yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan janganlah Engkau buatku mengingat sesuatu yang telah Engkau palingkan dariku." 

2. Doa untuk Kemudahan Mata Pencaharian

قُبْرَ عَلَيْهِ حَتَّى لا أُحِبُّ تَعْجِيلَ مَا أخَّرْتَ وَلا تَأْخِيرَ مَا عَجَلت

Bismillahi 'alaa nafsi wa maalii wa diini. alloohumma rodhdhini bi qodhooika wa baarik lii fi maa quddiro' alaihi hatta laa uhibbu ta'jiila maa akhkhor ta walaa takahiro maa 'ajalta.

Artinya: "Dengan nama Allah, semoga Engkau menjaga diri kami, harta kami dan agama kami. Wahai Allah, ridhailah kami dari ketetapan-Mu dan berilah berkah kepada kami pada segala apa yang telah Engkau putuskan sehingga kami tidak suka apa yang Engkau mempercepatkan, apa yang Engkau akhirkan, dan tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang Engkau cepatkan."

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement