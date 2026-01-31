Catat! Ini Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Februari 2026 Lengkap dengan Keutamaannya

PUASA Ayyamul Bidh adalah ibadah sunnah yang dianjurkan dilakukan setiap bulannya, terutama setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriyyah.

Dinamakan puasa Ayyamul Bidh atau hari-hari terang ketika Bulan Purnama, karena pada malam ke-13, 14, dan 15 bulan purnama bersinar putih. Bulan ini (Sya’ban) insya Allah bertepatan dengan hari Minggu, Senin, dan Selasa tanggal 1, 2, & 3 Februari 2026

Terdapat juga keutamaan bulan Sya’ban yang sangat disayangkan bila terlewatkan, dimana amalan-amalan diangkat, dan keutamaan beramal disaat masa lalai, juga memperbanyak puasa di bulan Sya’ban.

Di antara dalil-dalilnya:

“Bulan Sya’ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadhan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan.” (HR. An Nasa’i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa, sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya’ban.” (HR. Bukhari no. 1969 dan Muslim no. 1156).