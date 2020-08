SALAH satu outfit andalan para kaum hawa adalah dengan menggunakan rok. Tak hanya memberi kesan anggun dan girly, namun dengan banyaknya model rok saat ini akan membuat tampilan kalian semakin kece.

Seperti salah satu beauty vlogger asal Bandung, Jawa Barat, Sari Endah Pratiwi yang akrab dipanggil Saritiw, ia kerap menggunakan rok sebagai outfit of the day (OOTD)

Saritiw berhasil menghasilkan outfit yang fashionable menggunakan rok, hal ini bisa dijadikan inspirasi bagi kalian agar style yang digunakan tidak monoton. Nah, berikut ini ide memadu-padankan outfit kekinian dengan menggunakan berbagai model rok ala Saritiw, dilansir dari akun Instagram pribadinya @Saritiw.

1. Rok songket dan atasan merah

Saritiw mengenakan rok songket dengan warna soft dan motif yang simpel, ditambah dengan ikat pinggang berwarna gold agar tidak terlihat polos.

Kemudian menggunakan atasan berwarna merah membuat tampilannya lebih menarik, dan flatshoes motif bling-bling yang warnanya senada dengan rok. Tampilan ini membuat kesan formal namun simpel, cocok banget ditiru untuk outfit kondangan atau acara formal lainnya.

2. Rok plisket putih dan outer putih

Rok plisket berwarna putih dipadukan dengan outer putih membuat tampilannya kali ini terlihat clean dan segar.

Dipadukan dengan inner berwarna hitam dan hijab berwarna navy yang menambah warna pada outfitnya. Pakaian kali ini cocok untuk kalian pakai ke acara formal ataupun nonformal.

3. Rok plisket putih dan jaket jins

Masih dengan rok plisket berwarna putih, rok putih memang cocok dipadu-padankan dengan apa saja, seperti yang dikatakan Saritiw pada caption postingannya: “Rok putih emg cocok bgt di mix and match pake outfit apa aja,” tulisnya. Namun kali ini Saritiw menggunakan inner hitam dan jaket jins untuk di mix and match dengan roknya.

Ditambah dengan hijab hitam yang selaras dengan inner yang dikenakan. Kemudian sneakers putih yang menyamai roknya. Nah kalau outfit ini bisa kalian tiru untuk hangout bareng teman-teman.

4. Rok A-line skirts dan blus putih

Rok pink yang lebar dengan model A-line skirts dipadukan dengan blus warna putih model batwing dilengkapi turtleneck, kemudian ditambahkan hijab berwarna pink.

Dengan memadukan dua warna ini Saritiw terlihat sangat feminin dan anggun. Outfit yang simpel dan terkesan santai ini cocok jika digunakan ke acara formal ataupun sekadar hangout bareng teman.

5. Rok plisket gradasi dan baju turtleneck

Kali ini Saritiw menggunakan rok plisket dengan warna gradasi cream dan ungu, kemudian dipadu-padankan dengan baju turtleneck dan hijab berwarna pink.

Tak lupa dengan sneaker berwarna putih untuk mendukung penampilan kali ini. Dengan semua kombinasi tersebut maka outfit ini membuat pemakainya terlihat bersinar dan energik.

6. Rok putih dan outer floral Selanjutnya Saritiw menggunakan rok berwarna putih dengan perpaduan outer bermotif floral dengan warna dasar cream. Outfit ini dilengkapi dengan inner berwarna mocca soft, hijab cream yang sinkron dengan outer yang digunakan, dan sendal berwarna coklat. Cocok banget untuk kalian gunakan saat liburan di pantai, atau wisata alam lainnya. 7. Rok plisket hitam dan long outer army Rok plisket warna hitam yang netral dikombinasikan dengan long outer berwarna army membuat tampilan yang sejuk. Kemudian mengenakan hijab dengan warna senada yaitu army, tambahan inner putih di dalamnya dan heels yang tidak terlalu tinggi membuat outfit semakin kece namun simpel. Outfit ini bisa banget kalian tiru untuk santai-santai bareng teman.