SIAPA yang tidak mengenal sosok Ikke Nurjanah? Penyanyi dangdut yang memiliki suara khas dengan penampilan manis dan sopan ini seolah tidak pernah kehilangan pesonanya.

Hingga saat ini Ikke Nurjanah masih tetap eksis dengan tampilan gaya hijab. Di usianya yang menuju kepala 5, Ikke terlihat awet muda dan masih aktif berkarya serta tampil di berbagai kesempatan.

Seperti diketahui, penyanyi yang memiliki nama asli Hartini Erpi Nurjanah ini telah memantapkan diri untuk berhijab sepulang dari Tanah Suci pada 2017.

Sejak saat itu, Ikke menjadi salah seorang selebritas hijaber. Penampilannya pun termasuk salah satu yang paling fashionable dengan hijab yang dipakainya.

Ingin memiliki tampilan hijab yang stylish dan menawan seperti dirinya? Ini dia lima inspirasi gaya hijab fashionable ala pedangdut Ikke Nurjanah.

1. Memesona dengan hijab dan dress pink

Tampil dalam salah satu acara kompetisi dangdut yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta, penampilan Ikke terlihat sangat memesona.

Mengenakan hijab segiempat serta dress berwarna pink yang senada dengan jilbabnya, penampilan Ikke Nurjanah terlihat stylish dan fashionable.

2. Bukti fashionable gaya hijab Ikke Nurjanah

Sosok Ikke Nurjanah seolah menolak tua. Walau tidak lagi muda, Ikke masih bisa mengeluarkan karya berupa single berjudul 'Tak Mungkin Kembali' yang rilis pada November 2020.

Mengenakan jilbab scarf panjang berwarna coklat dengan anting-anting besar sebagai aksesorinya, penampilan Ikke terlihat sangat mengagumkan dalam foto yang juga menjadi cover dari single barunya tersebut. Tampak sangat fashionable.

3. Tetap stylish saat olahraga

Olahraga bersepeda telah menjadi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh orang-orang selama pandemi covid-19, termasuk Ikke Nurjanah.

Mengenakan outfit berwarna hitam from head to toe, outfit of the day (OOTD) hijab sporty ala Ikke Nurjanah tersebut sangat layak dijadikan referensi buat kamu yang ingin tetap stylish dengan hijab saat berolahraga.

4. Anggun dengan pashmina dan sweater

Mengenakan hijab pashmina berwarna pink dengan motif yang dipadukan dengan pakaian berbahan sweater dengan warna senada, lihat betapa anggunnya seorang Ikke Nurjanah.

Berfoto dengan latar belakang pantai, gaya berbusana Ikke tersebut bisa dijadikan salah satu referensi OOTD hijab saat mantai nih.

5. Tak kalah stylish dengan anak

Dalam sebuah sesi wawancara, Ikke Nurjanah merasa beruntung keputusannya berhijab didukung orang-orang terdekat, mulai manajemen hingga sang anak.

Lihat betapa fashionable-nya sosok anak dan bunda ini. Mengenakan jilbab berwarna abu-abu serta sweater berwarna senada, penampilan Ikke Nurjanah tidak kalah stylish dengan sang anak.

