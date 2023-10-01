Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Jadwal Sholat Hari Ini Senin 2 Oktober 2023 M/17 Rabiul Awal 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |00:02 WIB
Jadwal Sholat Hari Ini Senin 2 Oktober 2023 M/17 Rabiul Awal 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat awal pekan ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat hari ini Senin 2 Oktober 2023 Masehi/17 Rabiul Awal 1445 Hijriah bisa disimak di sini. Sangat membantu setiap Muslim di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura

Imsak: 04.00

Subuh: 04.10

Zuhur: 11.31

Asar: 14.31

Magrib: 17.35

Isya: 18.43 

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

2. Denpasar

Imsak: 04.40

Subuh: 04.50

Zuhur: 12.13

Asar: 15.24

Magrib: 18.18

Isya: 19.27 

3. Makassar

Imsak: 04.25

Subuh: 04.35

Zuhur: 11.57

Asar: 15.02

Magrib: 18.00

Isya: 19.09 

