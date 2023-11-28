Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Intip Gaya Hijab Irish Bella dengan Gamis Bermotif, Cantiknya Luar Biasa

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:28 WIB
Intip Gaya Hijab Irish Bella dengan Gamis Bermotif, Cantiknya Luar Biasa
Gaya hijab cantik Irish Bella dengan gamis bermotif. (Foto: Instagram @_irishbella_)
IRISH Bella adalah wanita cantik berdarah Indonesia-Belgia. Ia dikenal publik Tanah Air sebagai aktris, model, dan penyanyi.

Pemilik nama lengkap Yris Jetty Drik de Beule atau akrab disapa Irish Bella ini lahir di Cirebon, 23 April 1996.

Irish Bella. (Foto: Instagram @_irishbella_)

Istri dari aktor ganteng Ammar Zoni ini telah memiliki dua anak. Sejak menikah, Irish Bella mantap mengenakan hijab.

Mulanya orang-orang sering menduga bahwa dirinya seorang non-Muslim. Nyatanya, Irish Bella beragama Islam sejak lahir.

Beberapa waktu lalu ia mengunggah potret menjadi model pakaian gamis syari melalui akun Instagram-nya @_irisbella_.

Perpaduan gaya hijab membentuk muka dengan dress panjang bermotif silver yang dikenakan Irish Bella tampak membuatnya memesona.

Dengan bros yang disematkan pada bahu kiri, tidak lupa pose tangannya memperkuat potret tersebut. 

