Gaya Hijab Ira Nandha saat Umrah Usai Viral Bongkar Perselingkuhan Suami

IRA Nandha merupakan seorang content creator TikTok dan Instagram asal Indonesia. Namanya menjadi terkenal usai viral membongkar perselingkuhan suaminya.

Ira Nandha pernah menjadi pramugari sebelum menjadi content creator. Tidak seperti unggahan di tiap kontennya yang harmonis, nyatanya rumah tangganya mengalami ujian berat.

Pernikahan yang berjalan empat tahun tersebut telah kandas. Dalam pernikahan itu mereka sudah memiliki satu anak laki-laki bernama Kavi.

Ira Nandha lahir di Jakarta pada 12 Juni 1996. Setelah menikah, ia mantap untuk menggunakan hijab.

Baru-baru ini Ira Nandha mengunggah potret dirinya bersama pengusaha Shandy Purnamasari sedang menunaikan ibadah umrah.

"Ketemuan yuk. Tag temenmu yg semoga sekalinya ketemu tiba2 ketemunya di Madinah," tulis Ira Nandha dalam keterangan foto unggahannya, dikutip dari akun Instagram @iranndha, Jumat (19/1/2024).