HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Hukum Tajwid Surat Al Kahfi Ayat 30 Lengkap Artinya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:44 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Kahfi Ayat 30 Lengkap Artinya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Kahfi ayat 30. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Al Kahfi ayat 30. Al Kahfi merupakan surat ke-18 dalam kitab suci Alquran. Memiliki arti Para Penghuni Gua dan terdiri dari 110 ayat.

Surat Al Kahfi termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah. Berikut penjelasan mengenai hukum tajwid Surat Al Kahfi ayat 30, seperti telah Okezone himpun: 

Bacaan Surat Al Kahfi Ayat 30

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ مَنۡ اَحۡسَنَ عَمَلًا

Arab latin: Innal laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati innaa laa nudii'u ajra man ahsana 'amalaa.

Artinya: "Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu." (QS Al Kahfi (18): 30) 

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Hukum Tajwid Surat Al Kahfi Ayat 30

Ghunnah

اِنَّ الَّذِيْنَ

Dikutip dari laman Tahsin, hukum tajwid pada kata di atas adalah:

- Ghunnah, sebab huruf Nun ditasydid. Cara membaca ghunnah yaitu huruf nun dibaca dengung ditahan antara 2-3 harakat.

- Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf ya mati setelah kasrah. Panjang mad thabi’i yaitu 1 alif (dua harakat).

Mad Badal

اٰمَنُوْا

Hukum tajwid pada kata di atas adalah:

- Mad badal, sebab berkumpulnya huruf Hamzah dengan huruf mad dalam satu kata (Alif fathah berdiri), panjang mad badal yaitu 1 alif (dua harakat).

- Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf wawu mati setelah dlommah. 

Alif Lam Syamsiyah

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

Hukum tajwid pada kata di atas adalah:

- Alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf Shad, tandanya ada tasydid. Cara membaca alif lam syamsiyah yaitu huruf lam diidghamkan (dimasukkan) ke huruf yang ada di depannya, jadi bunyi huruf lam tidak tampak.

- Mad ashli (mad thabi’i), sebab fathah berdiri diatas huruf Shad dan Ha.

Ghunnah

اِنَّا

Hukum tajwid pada kata di atas adalah:

- Ghunnah, sebab huruf Nun ditasydid.

- Mad thabi’i (mad ashli), sebab huruf alif mati setelah fathah. 

