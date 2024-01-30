Hukum Tajwid Surat Ar-Rahman Ayat 33 Beserta Cara Membacanya

BERIKUT ini dijelaskan hukum tajwid Surat Ar-Rahman ayat 33 beserta artinya lengkap. Diketahui bahwa Ar-Rahman merupakan surat ke-55 dalam kitab suci Alquran.

Surat Ar-Rahman berisi 78 ayat dan memiliki arti Yang Maha Pemurah. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat Ar-Rahman karena merujuk pada lafadz "Ar-Rahman" yang terdapat pada ayat pertama.

Ar-Rahman merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala (Asmaul Husna), sehingga sebagian besar dari surat ini menerangkan tentang kemurahan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan berbagai nikmat yang tidak terhingga, baik di dunia maupun di akhirat.

Bacaan Surat Ar-Rahman Ayat 33

Berikut isi bacaan lengkap Surat Ar-Rahman Ayat 33, seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ فَانْفُذُوۡاؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍۚ

Arab latin: Yaa ma'sharal jinni wal insi inis tata'tum an tanfuzoo min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfuzoo; laa tanfuzoona illaa bisultaan.

Artinya: "Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah). (QS Ar-Rahman: 33)