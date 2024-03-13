Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Surat Yasin Ayat 1 sampai 10 Bacaan Arab dan Terjemahan Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |15:02 WIB
Surat Yasin Ayat 1 sampai 10 Bacaan Arab dan Terjemahan Indonesia
Ilustrasi membaca Alquran Surat Yasin. (Foto: Freepik)
SURAT Yasin ayat 1 sampai 10 bacaan Arab dan terjemahan bahasa Indonesia bisa disimak di dalam artikel berikut ini. Yasin merupakan surat ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Surat Yasin termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, dan total berisi 83 ayat. Berikut ini bacaan lengkap Surat Yasin, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

يٰسٓ

1. Yaa-Siiin

Yasin

وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَكِيۡمِ

2. Wal-Qur-aanil-Hakiim

Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah,

اِنَّكَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَۙ

3. Innaka laminal mursaliin

sungguh, engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul,

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍؕ‏

4. 'Alaa Siraatim Mustaqiim

(yang berada) di atas jalan yang lurus,

تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ

5. Tanzeelal 'Azeezir Rahiim

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang, 

Telusuri berita muslim lainnya
