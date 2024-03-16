Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Kenakan Hijab dan Gamis, Fuji Tampil Cantik Syari

Hana Mufidah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |15:01 WIB
Kenakan Hijab dan Gamis, Fuji Tampil Cantik Syari
Gaya hijab cantik syari Fuji saat berfoto bersama keluarga besarnya. (Foto: Instagram @fuji_an)
FUJI menjadi pusat perhatian usai membagikan unggahan dirinya bersama keluarga di akun media sosialnya. Pasalnya, gadis dengan nama lengkap Fujianti Utami Putri ini tampil berbeda dengan mengenakan hijab dan gamis yang bikin pangling karena kecantikannya.

Content creator muda ini sukses curi perhatian netizen pada potret dengan balutan busana monokrom. Tidak hanya itu, Fuji juga memamerkan keakrabannya dengan keluarga yang terlihat harmonis.

Potret-potret tersebut menampilkan Fuji bersama keluarga berpose dengan akrab. Mereka juga berfoto di meja makan yang suasananya sudah seperti Idul Fitri.

Ada pula potret Fuji dan ibunya yang tidak malu-malu menunjukkan kedekatannya. 

Fuji. (Foto: Instagram @fuji_an)

Ternyata, potret tersebut merupakan foto untuk katalog busana Muslim. Namun, setelan ciamik yang diperagakan oleh keluarga Fuji justru menuai respons positif dari warganet.

Meski terlihat sederhana, Fuji serta keluarganya berhasil sampaikan katalog tersebut secara elegan dan minimalis. Kedekatan dari interaksi dengan keluarga pun menambah kesan hangat.

Dalam unggahan tersebut, Fuji juga mengucapkan selamat untuk menunaikan ibadah puasa menyambut bulan Ramadhan 2024.

"Walaupun ini foto iklan katalog, tapi kita keluarga Haji Faisal mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa, mohon maaf sekiranya ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan," tulis Fuji, dikutip dari akun Instagram @fuji_an, Sabtu (16/3/2024). 

Halaman:
1 2
