Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Kunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi, Shandy Aulia Cantik Kenakan Hijab

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:18 WIB
Kunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi, Shandy Aulia Cantik Kenakan Hijab
Gaya hijab cantik Shandy Aulia saat mengunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi. (Foto: Instagram @shandyaulia)
A
A
A

ARTIS Shandy Aulia tampil cantik mengenakan hijab saat mengunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi. Diketahui ia dan putri kecilnya Claire Herbowo tengah menikmati liburan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Momen selama liburan di negara Timur Tengah itu Shandy Aulia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya.

Ibu satu anak ini terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya hijabnya yang terlihat cantik dan stylish.

Seperti dalam postingan terbarunya, Shandy tampak sedang berada di Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi. Dia pun membuat sebuah video reels beberapa detik. 

Gaya hijab cantik Shandy Aulia saat mengunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi. (Foto: Instagram @shandyaulia)

Penampilan Shandy Aulia saat mengunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi ini jadi sorotan. Pasalnya, ia mengenakan gamis panjang hitam dipadukan hijab pashmina.

Shandy memakai hijab ala Turki dengan model rambut depan yang masih terlihat. Dia berpose menyamping sambil memegang kamera ke arahnya. Ia seakan menikmati embusan angin di sana.

Tidak hanya itu, Shandy Aulia juga menuliskan keterangan unggahannya dengan menggunakan bahasa Arab.

"Masha Allah," tulis Shandy seperti dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @shandyaulia, Kamis (18/4/2024).

Aura cantik Shandy Aulia begitu terpancar ketika mengenakan busana Muslimah serta hijab. Ia juga mempercantik tampilannya dengan make-up natural. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement