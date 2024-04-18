Kunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi, Shandy Aulia Cantik Kenakan Hijab

ARTIS Shandy Aulia tampil cantik mengenakan hijab saat mengunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi. Diketahui ia dan putri kecilnya Claire Herbowo tengah menikmati liburan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Momen selama liburan di negara Timur Tengah itu Shandy Aulia bagikan melalui unggahan di akun Instagram-nya.

Ibu satu anak ini terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya hijabnya yang terlihat cantik dan stylish.

Seperti dalam postingan terbarunya, Shandy tampak sedang berada di Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi. Dia pun membuat sebuah video reels beberapa detik.

Penampilan Shandy Aulia saat mengunjungi Masjid Sheikh Zayed Abu Dhabi ini jadi sorotan. Pasalnya, ia mengenakan gamis panjang hitam dipadukan hijab pashmina.

Shandy memakai hijab ala Turki dengan model rambut depan yang masih terlihat. Dia berpose menyamping sambil memegang kamera ke arahnya. Ia seakan menikmati embusan angin di sana.

Tidak hanya itu, Shandy Aulia juga menuliskan keterangan unggahannya dengan menggunakan bahasa Arab.

"Masha Allah," tulis Shandy seperti dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @shandyaulia, Kamis (18/4/2024).

Aura cantik Shandy Aulia begitu terpancar ketika mengenakan busana Muslimah serta hijab. Ia juga mempercantik tampilannya dengan make-up natural.