JADWAL sholat hari Kamis 2 Mei 2024 Masehi/23 Syawal 1445 Hijriah di Indonesia bisa disimak di dalam artikel berikut ini. Insya Allah memudahkan setiap Muslim dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Mari disimak jadwal sholat untuk semua wilayah di Indonesia, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.07
Subuh: 04.17
Zuhur: 11.38
Asar: 14.58
Magrib: 17.38
Isya: 18.49
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.55
Subuh: 05.05
Zuhur: 12.20
Asar: 15.40
Magrib: 18.14
Isya: 19.25
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.35
Subuh: 04.45
Zuhur: 12.03
Asar: 15.23
Magrib: 18.01
Isya: 19.11