Latihan Memanah dan Berkuda, Ria Ricis Cantik Kenakan Hijab Merah Muda

, Jurnalis-Senin, 06 Mei 2024 |15:06 WIB

Gaya hijab merah muda Ria Ricis ketika jalani hobi memanah dan berkuda. (Foto: Instagram @riaricis1795)

YOUTUBER Ria Ricis tampak mengasah hobi memanah dan berkuda. Momen itu diabadikan lewat unggahan di akun Instagram miliknya @riaricis1795.

Unggahan dalam bentuk video singkat tersebut memperlihatkan Ria Ricis menikmati hobi memanah sambil berkuda bak atlet profesional.

Memakai baju berlengan panjang dan dibalut hijab berwarna merah muda, Ria Ricis tampak menikmati dan sesekali berselebrasi ketika panahnya tepat sasaran.

"Minimal keren di atas kuda," tulis Ria Ricis secara singkat dalam unggahan tersebut sambil menambahkan emoji.