Apakah Membaca Surat Yasin Tiap Malam Bid'ah?

Ilustrasi hukum membaca Surat Yasin tiap malam. (Foto: Freepik)

APAKAH membaca Surat Yasin tiap malam bid'ah? Yasin merupakan golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah, dan berada di urutan ke-36 dalam kitab suci Alquran.

Adapun membaca Surat Yasin setiap malam ternyata tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Ada ulama yang berpendapat bahwa membaca Surat Yasin adalah membaca Alquran sehingga dianggap ibadah.

Namun supaya ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan pahala, maka harus memenuhi dua syarat, yakni ikhlas serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Oleh karena itu, ada yang berpendapat membaca Surat Yasin setiap malam, kendati dikerjakan dengan ikhlas, amalan ini tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan tidak dikerjakan para sahabat, maka perbuatan tersebut tertolak.

BACA JUGA: Hukum Tajwid Surat Al Isra Ayat 32 Lengkap dengan Tata Cara Membacanya

Dijelaskan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak." (HR Bukhari nomor 20 dan Muslim: 1718)