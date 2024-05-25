Naik Haji, Witan Sulaeman Sebut Pelayanan Kemenag Sangat Baik

WITAN Sulaeman, penyerang andalan Timnas Indonesia, berangkat haji 2024. Ia bersama sang istri berangkat menunaikan ibadah Rukun Islam kelima tersebut dari kampung halamannya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Witan Sulaeman mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendadak daftar haji. Sejak 2019, ia sudah mendaftar dan mendapat porsi haji. Berkat proram penggabungan mahram dari Kementerian Agama (Kemenag), dia bersama istri yang telah terdaftar sejak 2012 dapat berangkat haji tahun ini.

"Karena sudah di atas lima tahun, jadi bisa mengurus penggabungan mahram," beber Witan saat ditemui di Aula Asrama Haji Transit Palu, Jumat 24 Mei 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Pesepakbola kelahiran Kota Palu ini menjelaskan, ketika akan memanfaatkan kebijakan penggabungan mahram, ia mengurus segala persyaratan di Kemenag Kota Palu. Witan menilai pelayanan Kemenag sangat baik. Hal itu dirasakan ketika mengurus administrasi dengan pegawai Kemenag di Kota Palu.

"Pelayanan Kemenag sangat baik sekali. Sejak pendaftaran (pelunasan) tidak dipersulit, karena yang penting kita punya berkas-berkas. Jadi semua aman," ungkap Witan sambil tersenyum dan mengacungkan jempol saat ditanya layanan sebelum berangkat haji.

Berbeda dengan 2023, tahun ini Kemenag membuka lagi kebijakan penggabungan mahram. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan akta nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga.