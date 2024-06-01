Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Ikut Aksi All Eyes on Rafah di Kedubes Amerika, Inara Rusli Kenakan Hijab Putih Sambil Teriak "Free Palestine"

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |15:01 WIB
Ikut Aksi All Eyes on Rafah di Kedubes Amerika, Inara Rusli Kenakan Hijab Putih Sambil Teriak
Inara Rusli ikut aksi All Eyes on Rafah dengan mengenakan hijab putih dan meneriakkan Free Palestine. (Foto: Instagram @mommy_starla)
A
A
A

ARTIS cantik Inara Rusli mengikuti aksi All Eyes on Rafah di Kantor Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/6/2024) pagi. Ia tampak mengenakan hijab putih sambil meneriakkan "Free Palestine".

Gerakan All Eyes on Rafah menjadi bagian dari bentuk protes atas genosida zionis Israel yang didukung Amerika Serikat di Rafah, Gaza, Palestina. Sebelumnya, Inara beserta artis lainnya gencar menyerukan tagar All Eyes on Rafah di akun media sosial masing-masing.

Inara Rusli. (Foto: Instagram @mommy_starla)

Kini Inara beserta rekan artis lainnya tergabung bersama Massa Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) turun langsung ke jalan. Mereka berunjuk rasa di depan Kantor Kedubes AS.

Mereka mengenakan pakaian berwarna putih hitam dengan atribut bendera Palestina. Mulai dari syal, ikat kepala, hingga bendera.

Inara sendiri tampak mengenakan hijab putih dengan motif bendera Palestina di bagian pinggirnya. Dia juga membawa atribut bendera Palestina.

Dalam video viral yang dibagikannya di akun Instagram-nya @mommy_starla, Inara terus berteriak menyerukan dukungan untuk Palestina sembari mengibarkan bendera Palestina di tangannya.

"Free Palestine, boikot sampai bangkrut," teriak Inara Rusli sembari mengibarkan bendera kecil di tangannya. 

