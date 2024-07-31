Advertisement
HOME MUSLIM KAKI LANGIT

Siapa Habib Bugak Al Asyi yang Wakafnya Bisa Beri Uang 1400 Riyal kepada Tiap Jamaah Haji Aceh?

Salam Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |10:37 WIB
Siapa Habib Bugak Al Asyi yang Wakafnya Bisa Beri Uang 1400 Riyal kepada Tiap Jamaah Haji Aceh?
Habib Bugak Al Asyi yang beri dana wakaf setiap tahunnya kepada jamaah haji Aceh. (Foto: YouTube HABA ASA News)
A
A
A

SIAPA Habib Bugak Al Asyi yang wakafnya bisa beri uang 1400 riyal kepada tiap jamaah haji Aceh? Setiap tahunnya jamaah haji asal Aceh mendapat Wakaf Baitul Asyi atau Wakaf Habib Bugak Asyi. 

Pada tahun 2024 ini, jamaah haji Aceh mendapat bantuan dana wakaf sebesar 1500 riyal atau setara Rp6 juta untuk setiap orang.

Habib Bugak Al Asyi. (Foto: YouTube HABA ASA News)

Wakaf ini telah berlangsung sejak 200 tahun lalu ketika Habib Bugak Asyi masih hidup. Wakaf pun masih terus berjalan hingga saat ini.

Habib Bugak Asyi atau bernama lengkap Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi merupakan sosok habib yang berasal dari Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Ia berkunjung ke Aceh pada tahun 1760 saat masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah I.

Habib Bugak kemudian menetap di Aceh dan menjadi orang kepercayaan sultan Aceh saat itu. Bugak sendiri merupakan sebuah julukan khusus yang diberikan kepada para tokoh agama di Aceh.

Saat menetap di Aceh, Habib Bugak menggagas penggalangan dana dari warga Aceh. Dana tersebut rencananya digunakan untuk membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. 

Halaman:
1 2
