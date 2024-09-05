Jadwal Sholat Hari Jumat 6 September 2024 M/2 Rabiul Awal 1446 H

JADWAL sholat hari Jumat 6 September 2024 Masehi/2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Insya Allah bisa membantu kaum Muslimin di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.39

Asar: 14.52

Magrib: 17.41

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.53

Subuh: 05.03

Zuhur: 12.21

Asar: 15.39

Magrib: 18.20

Isya: 19.29

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.04

Asar: 15.19

Magrib: 18.05

Isya: 19.13