Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Contoh Tajwid Idgham Bighunnah Nun Mati Bertemu Mim dalam Alquran

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |11:02 WIB
Contoh Tajwid Idgham Bighunnah Nun Mati Bertemu Mim dalam Alquran
Ilustrasi contoh bacaan hukum tajwid idgham bighunnah di Alquran. (foto: Freepik)
A
A
A

CONTOH idgham bighunnah nun mati bertemu mim dalam Alquran dibahas dalam artikel berikut ini. Secara bahasa, idgham bighunnah memiliki arti menyembunyikan nun mati (sukun) dan tanwin serta memasukkannya pada huruf sesudahnya.

Idgham bighunnah dibaca dengan mendengung atau dalam bahasa Arab berarti di-tasydid-kan. Suara berdengung tersebut sepanjang satu alif hingga satu setengah alif atau kira-kira dua hingga tiga harakat.

Syarat dalam hukum bacaan idgham bighunnah adalah saat nun mati (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah dalam dua kata yang terpisah.

Sementara untuk jumlah huruf idgham bighunnah ada empat yaitu huruf Mim, Nun, Waw, dan Ya. Berikut ini contoh idgham bighunnah di surat Alquran, seperti telah Okezone himpun:

Ilustrasi contoh tajwid idgham bighunnah di Alquran. (Foto: Unsplash)

1. Surat Al Munafiqun Ayat 10

وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat وَأَكُنْ مِنَ

2. Surat At-Taghobbun Ayat 11

أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِنْ مُصِيبَةٍ

3. Surat At-Thariq Ayat 6

خُلِقَ مِنْ مَّاۤءٍ دَافِقٍۙ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِنْ مَّاۤءٍ

4. Surat Al Lahab Ayat 5

فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِّنۡ مَّسَدٍ

5. Surat Al Baqarah Ayat 23

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِّن مِّثْلِهِ

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353/alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058/alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481/alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214/alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement