Contoh Tajwid Idgham Bighunnah Nun Mati Bertemu Mim dalam Alquran

CONTOH idgham bighunnah nun mati bertemu mim dalam Alquran dibahas dalam artikel berikut ini. Secara bahasa, idgham bighunnah memiliki arti menyembunyikan nun mati (sukun) dan tanwin serta memasukkannya pada huruf sesudahnya.

Idgham bighunnah dibaca dengan mendengung atau dalam bahasa Arab berarti di-tasydid-kan. Suara berdengung tersebut sepanjang satu alif hingga satu setengah alif atau kira-kira dua hingga tiga harakat.

Syarat dalam hukum bacaan idgham bighunnah adalah saat nun mati (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah dalam dua kata yang terpisah.

Sementara untuk jumlah huruf idgham bighunnah ada empat yaitu huruf Mim, Nun, Waw, dan Ya. Berikut ini contoh idgham bighunnah di surat Alquran, seperti telah Okezone himpun:

1. Surat Al Munafiqun Ayat 10

وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat وَأَكُنْ مِنَ

2. Surat At-Taghobbun Ayat 11

أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِنْ مُصِيبَةٍ

3. Surat At-Thariq Ayat 6

خُلِقَ مِنْ مَّاۤءٍ دَافِقٍۙ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِنْ مَّاۤءٍ

4. Surat Al Lahab Ayat 5

فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِّنۡ مَّسَدٍ

5. Surat Al Baqarah Ayat 23

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

Nun mati bertemu dengan huruf mim pada kalimat مِّن مِّثْلِهِ