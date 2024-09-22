Jadwal Sholat Hari Senin Awal Pekan 23 September 2024 M/19 Rabiul Awal 1446 H

JADWAL sholat hari Senin awal pekan 23 September 2024 M/19 Rabiul Awal 1446 H. Insya Allah bisa membantu semua umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu lima waktu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.02

Subuh: 04.12

Zuhur: 11.33

Asar: 14.37

Magrib: 17.36

Isya: 18.44

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.44

Subuh: 04.54

Zuhur: 12.15

Asar: 15.28

Magrib: 18.18

Isya: 19.27

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.27

Subuh: 04.37

Zuhur: 11.58

Asar: 15.07

Magrib: 18.01

Isya: 19.10