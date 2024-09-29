Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Wajib Tahu, Ini Hukumnya Mendirikan Bangunan di Atas Kuburan

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |12:29 WIB
Wajib Tahu, Ini Hukumnya Mendirikan Bangunan di Atas Kuburan
Ilustrasi hukum mendirikan bangunan di atas kuburan. (Foto: Okezone)
A
A
A

WAJIB tahu, ini hukumnya mendirikan bangunan di atas kuburan. Sangat penting diketahui kaum Muslimin agar tidak melanggar syariat Islam terkait permakaman.

Dilansir laman Muhammadiyah, terkait hukum mendirikan bangunan permanen di atas makam atau kuburan, ada beberapa hadits yang membahas persoalan ini, antara lain:

Kuburan. (Foto: Okezone)

"Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melarang menembok kuburan, duduk, dan membuat bangunan di atasnya." (HR Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad: 26556)

"Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melarang dibangun suatu bangunan di atas kubur, atau ditambah tanahnya, atau diplester; Sulaiman ibn Musa menambah: Atau ditulis di atasnya." (HR An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan al-Kubra nomor 2165)

"Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melarang menembok kuburan, mendirikan bangunan di atasnya atau seseorang duduk di atasnya." (HR An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan al-Kubra nomor 2166)

Ketiga hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melarang kaum Muslimin untuk mendirikan bangunan, baik permanen ataupun tidak. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement