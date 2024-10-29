Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Celana Terkena Air Mani Boleh Dipakai Sholat?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |17:42 WIB
Celana Terkena Air Mani Boleh Dipakai Sholat?
Celana terkena air mani boleh dipakai sholat? (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Celana terkena air mani apakah boleh dipakai untuk sholat? Hal ini tak jarang menjadi pertanyaan.

Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan pendapat yang kuat soal air mani hukumnya sebagaimana air liur atau dahak. Air mani tidak najis, tapi tidak nyaman dilihat (mustaqadzarah).

Hukum soal air mani tersebut merupakan pendapat Imam Asy-Syafii dan riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dalil yang meguatkan pendapat tersebut di antaranya hadits dari Aisyah radhiyallahu anha:

كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ

Artinya: "Aku mengerik mani kering yang menempel di baju Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian beliau berangkat sholat dengan memakai baju itu." (HR Imam Muslim)

Dalam riwayat Imam Ad-Daruquthni, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan:

كُنْت أَفْرُكُهُ إذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا

Artinya: "Aku mengerik mani itu apabila sudah kering dan aku mencucinya jika masih basah."

"Ini merupakan dalil bahwa mani tidak seperti air kencing yang hukumnya najis yang wajib dicuci. Di samping itu, mengerik mani yang kering pasti akan ada bagian mani yang masih menempel," kata Ustadz Ammi Nur Baits, dikutip dari laman Konsultasi Syariah, Selasa (29/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178585/sholat-9VNW_large.jpg
Menelan Sisa Makanan saat Sholat, Ini Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177084/sholat-foBe_large.jpg
Sholat Sendirian di Masjid, Bolehkah Baca Niat Menjadi Imam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/618/3176683/sholat-9aTy_large.jpg
Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement