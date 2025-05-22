Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa yang Dilakukan Jamaah Indonesia jika Belum Punya Kartu Nusuk Jelang Puncak Haji 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |18:43 WIB
Apa yang Dilakukan Jamaah Indonesia jika Belum Punya Kartu Nusuk Jelang Puncak Haji 2025?
Apa yang Dilakukan Jamaah Indonesia jika Belum Punya Kartu Nusuk Jelang Puncak Haji 2025?
A
A
A

MAKKAH - Jamaah haji Indonesia masih ada yang belum memiliki kartu Nusuk, meski puncak haji diprediksi jatuh dua minggu lagi pada Kamis, 5 Juni 2025. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengimbau jamaah yang belum memiliki kartu Nusuk segera melapor ke Ketua Kelompok Terbang (Kloter) agar didata ke Daerah Kerja (Daker) Makkah, dan diikoordinasikan dengan Syarikah selaku layanan haji di Arab Saudi.

"Bagi jamaah yang belum mendapatkan kartu Nusuk untuk melaporkan kepada ketua rombongan dan/atau ketua kloter, untuk kemudian disampaikan ke PPIH Arab Saudi Daker Makkah," kata Kepala Daker Makkah Ali Machzumi di Makkah, Kamis (22/5/2025).

"PPIH Daker Makkah telah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Syarikah untuk segera membagikan kartu Nusuk kepada jamaah haji," sambung Ali.

1. Distribusi Nusuk Mulai Berjalan Normal

Dalam beberapa hari terakhir, distribusi kartu Nusuk sudah berjalan normal. Kondisi ini terjadi karena adanya komunikasi intens antara PPIH Arab Saudi dan syarikah.

"Distibusi Nusuk sudah berjalan normal. Jika ada yang belum dapat langsung kita komunikasikan lewat surat maupun telepon," ujar Ali. 


2. Lima Langkah Pengoptimalan Layanan di Makkah

Ali Machzumi mengatakan pihaknya telah melakukan lima langkah mitigasi untuk mengoptimalkan layanan jamaah sejak kedatangan di Makkah. Pertama, menempatkan petugas untuk memberikan pendampingan dan penjelasan kepada jamaah haji yang berbeda penempatan hotelnya.

Tujuannya agar jamaah tidak bingung dan panik."Semua jemaah mendapatkan hotel dan akan diantarkan ke hotel masing-masing," kata Ali Machzumi.

Kedua, petugas memberikan konsumsi kepada jamaah haji yang telah disediakan di hotel saat kedatangan. Ketiga, mengidentifikasi koper-koper jamaah yang baru datang, kemudian segera mendistribusikan kepada jamaah di hotelnya masing-masing. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kartu Nusuk Haji 2025 haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/398/3180392/haji-5QB0_large.jpg
Biaya Haji 2026 Disepakati Rp87 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement