HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Idgham Bilaghunnah Lengkap dengan Huruf dan Cara Bacanya

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |12:06 WIB
Hukum Idgham Bilaghunnah Lengkap dengan Huruf dan Cara Bacanya
Hukum Idgham Bilaghunnah Lengkap dengan Huruf dan Cara Bacanya (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Idgham bilaghunnah merupakan salah satu hukum bacaan Alquran. Idgham bilaghunnah adalah menyembunyikan huruf nun mati (نْ) atau tanwin  ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung.

Idgham bilaghunnah terjadi jika nun mati (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu huruf idgham bilaghunnah, yaitu lam (ل) ro’ (ر).

1. Cara Membaca Idgham Bilaghunnah

Untuk membaca idgham bilaghunnah dengan benar, suara nun mati نْ)) atau tanwin  ــًــ, ــٍــ, ــٌــ )) dimasukkan sepenuhnya ke dalam huruf lam ل)) atau ro' ر)) yang mengikutinya. 

Membaca idgham bilaghunnah dilakukan dengan menekankan huruf tersebut (mentasydidkannya), namun tanpa menggunakan suara dengung seperti pada hukum idgham bighunnah.

Hal ini menjadi ciri utama perbedaan antara idgham bilaghunnah dan idgham bighunnah, di mana idgham bighunnah harus dibaca dengan dengungan.

2. Huruf-Huruf Idgham Bilaghunnah

Huruf yang termasuk dalam hukum bacaan idgham bilaghunnah hanya ada dua, yaitu:

⦁    Lam (ل)

⦁    Ra (ر)

Saat membaca, nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu dari dua huruf ini harus diidghamkan (dilebur) tanpa suara dengung.

Berikut ini contoh bacaan idgham bilaghunnah, sebagaimana dikutip dari buku Ilmu Tajwid Lengkap karya H Sayuti, Rabu (30/7/2025):

نْ bertemu ل

وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ

dibaca WALAAKILLAA YAALAMUUNA

نْ bertemu ر

مِّن رَّبِّهِمْ

dibaca MIRROBBIHIM

ً bertemu ل

رِزْقًا لَّكُمْ

dibaca RIZQOLLAAKUM

ً bertemu ر

ثَوَابًا رَّحِيمًا

dibaca TAWAABAARROHIIMAN

ٍ bertemu ل

ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ

dibaca DHULUMAATIILLAA YUBSHIRUUNA

ٍ bertemu ر

ثَمَرَاتٍ رِّزْقًا

dibaca TSAMAROTIR RIZQOO

ٌ bertemu ل

خَيْرًا لَّكُمْ

dibaca KHOIRULLAKUM

ٌ bertemu ر

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

dibaca GHOFUURURROHIIMUN

 

1 2
