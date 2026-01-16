Khutbah Jumat: Peringatan Isra Mi'raj Sebagai Momentum Memperbaiki Shalat bagi Umat Islam

JAKARTA - Pada bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa agung Isra Mi‘raj. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah SWT dan menerima perintah Shalat lima waktu sehari semalam sebagai kewajiban utama umat Islam.

Teks Khutbah kali ini membahas mengenai momentum Peringatan Isra Mi'raj sebagai pendorong bagi umat Islam untuk memperbaiki kualitas shalatnya. Berikut teks khutbah Jumat dengan judul "Peringatan Isra Mi’raj sebagai Momentum Memperbaiki Kualitas Shalat", sebagaimana dilansir dari NU Online.

Khutbah I

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا بِشَهْرِ رَجَبَ، وَهُوَ الَّذِي اصْطَفَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجْتَبَى الْمُؤَيَّدَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً تُنْجِي قَائِلَهَا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا وَلَدٌ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمَبْعُوثُ إِلَى سَائِرِ الْأَعَاجِمِ وَالْعَرَبِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. وَقَالَ تَعَالَى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Hadirin Jamaah Shalat Jumat Rahimakumullah,

Mengawali khutbah pada siang hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketakwaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam amal perbuatan yang nyata, yaitu dengan imtitsalu awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahih, atau melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.