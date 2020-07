WARNA putih melambangkan kesucian dan kebersihan. Warna yang tak lepas dari kesan minimalis ini termasuk warna netral. Karenanya, tak sedikit orang yang menjadikan warna ini sebagai favorit karena mudahnya dalam memadupadankan dengan paduan outfit lainnya.

Salah satunya adalah Inas Rana, selebgram asal Jember, Jawa Timur yang seringkali menampilkan paduan outfit bernuansa putih. Ia tak ragu membagikan paduan serba putihnya itu dalam berbagai acara hingga tema. Penasaran seperti apa? Berikut 4 tampilan gaya busana hijab bernuansa putih ala selebgram Inas Rana, dilansir Okezone dari akun Instagram @inasrana:

1. Daily wear

Inas nampak ceria nan menggemaskan dengan tema potretnya yang didominasi warna putih, ditambah dengan beberapa potongan semangka yang menambah kesan cute pada pemotretannya. Dalam sesi foto tersebut, Inas mengenakan setelan panjang lengkap dengan celana yang bermotif serupa, dengan warna putih dominan dan torehan motif unik berwarna biru dan merah.

Setelan yang dikenakannya diketahui merupakan pakaian santai sehari-hari yang ternyata dapat diaplikasikan untuk bepergian karena dipadukan dengan stylish. Ia memadukan setelan itu dengan hijab berwarna cokelat yang ia lilitkan ke belakang hingga tampak rapi.

Warna serupa ia torehkan pada tas berbahan kulit yang ia tenteng di tangannya. Tak lupa, ia mengenakan boots putih polos miliknya yang berkesan minimalis namun trendi.

2. Tunik ruby

Sebelumnya, motif ruby sempat booming di kalangan hijabers karena pertama kali diaplikasikan dalam kain hijab. Tak kalah tenar, model serupa turut hadir dalam berbagai model pakaian, salah satunya tunik yang dikenakan Inas satu ini.

Mengenakan tunik ruby yang unik, Inas tampil cute nan feminin dalam balutan busana dominan putih tersebut. Ia juga terlihat mengenakan inner hijab berwarna senada, yang kemudian dilapisi dengan pashmina berwarna cokelat yang ia julurkan memanjang sehingga nampak begitu santai.

3. Blazer putih

Blazer tak luput menjadi item favorit dalam mix and match karena fungsinya yang tak lagi hanya dikenakan untuk acara formal namun juga dapat menunjang keseruan padu padan ber-OOTD. Menonjolkan kesan semi formal, Inas mengenakan blazer putih miliknya yang melapisi blus berwarna cokelat yang melekat di tubuhnya.

Agar selaras, ia memilih hijab berwarna serupa yang ia tata rapi, dilengkapi dengan pemakaian kacamata cokelat ber-frame besar. Celana kulot putih turut melengkapi tampilannya yang terkesan minimalis namun elegan tersebut.

Boots putih favoritnya kembali menjadi pilihan untuk menyempurnakan gaya hijab wanita asal Jember ini. Tak lupa, ia mengenakan tas berwarna hitam yang ia selempangi santai sehingga nampak kasual di antara padu padan outfitnya yang semi formal tadi.

4. Overall putih

Menjadi salah satu item favorit, overall nampak sebagai salah satu must have items yang harus dimiliki penggemar padu padan stylish anti ribet. Berbentuk sebuah setelan lengkap, overall hanya butuh tambahan beberapa item fashion untuk menyempurnakan tampilaan siap bepergian.

Inas terlihat keren dalam balutan busana dominan putih dengan sentuhan item cokelat. Padahal, ia hanya mengenakan overall putih polos, yang ditambahkan dengan ikat pinggang putih yang memiliki kepala sabuk cokelat yang cukup besar dan dominan.

Untuk hijabnya, ia memilih warna cokelat yang ia sisipkan ke belakang, tak lupa dengan tambahan topi bucket berwarna putih yang khas mencerminkan kesan gaya menikmati liburan. Tak ketinggalan, kacamata ber-frame besar andalannya turut menunjang tampilannya saat itu.

Di bahunya, terlihat tas yang diselempangkan berwarna putih yang begitu serasi. Agar terkesan makin santai, ia memilih sandal cokelat dengan aksen tali yang sangat unik.