KEUTAMAAN Surat An Najm ayat 39-42 berbicara tentang balasan amal dan pentingnya ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh - sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya.

Surat An Najm berada diurutan ke-53 setelah Surat At Tur. Surat An Najm berisi 62 ayat dan termasuk golongan Makkiyyah.

Surat An Najm merupakan surat makkiyah yang turun setelah Surat Al Ikhlas atau Surat At Takwir. An Najm berarti bintang. Nama surat ini terambil dari ayat pertama. Allah bersumpah dengannya. Surat ini berbicara tentang aqidah, tauhid, kenabian dan hari kiamat. Demikian pula ayat 39-42 ini terkait dengan balasan atas perbuatan manusia kelak setelah datang hari kiamat.

Adapun bunyi Surat An Najm ayat 39 yakni:

وَاَنۡ لَّيۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ

Wa al laisa lil insaani illaa maa sa'aa

"dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,"

Surat An Najm ayat 40 berbunyi:

وَاَنَّ سَعۡيَهٗ سَوۡفَ يُرٰى

Wa anna sa'yahoo sawfa yuraa

"dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),"

Surat An Najm ayat 41 berbunyi:

ثُمَّ يُجۡزٰٮهُ الۡجَزَآءَ الۡاَوۡفٰىۙ

Summa yujzaahul jazaaa 'al awfaa

"kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,"

Surat An Najm ayat 42 berbunyi: وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الۡمُنۡتَهٰىۙ Wa anna ilaa rabbikal muntahaa dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahannya (segala sesuatu),