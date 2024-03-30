HUKUM tajwid Surat Al Qadr Ayat 1–5. Surat Al Qadr memiliki arti Kemuliaan dan terdiri dari ayat 1 sampai 5.
Surat Al Qadr berada di urutan ke-97 dalam kitab suci Alquran. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.
Berikut ini hukum tajwid Surat Al Qadr Ayat 1–5, sebagaimana telah Okezone himpun:
Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 1
اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
Arab latin: Innaa anzalnaahu fii lailatil qadr.
Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar." (QS Al-Qadr Ayat 1)
- Bacaan إِنَّ (innaa) Terdapat tajwid Ghunnah karena ada huruf Nun bertasydid. Cara membacanya dengung dan ditahan 3 harakat.
نَاۤ أَ (Naaa)
- Ada Mad Jaiz Munfashil. Alasanya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang 2, 4 atau 5 harakat.
أَنْزَلْ (Anjal)
- Tajwidnya ikhfa karena ada huruf Nun sukun bertemu huruf Za. Cara bacanya samar dan dengung serta ditahan.
نْزَلْنٰهُ (Anzalnahu)
- Mad thabi'i karena huruf Nun berharakat fathah tegak.
لَيْلَ (Laila)
- Ada Mad layyin karena huruf Ya sukun jatuh setelah lam fathah.
لَةِ الْ (Latil)
- Alif Lam qomariyah karena huruf lam dan tandu sukun. Cara bacanya jelas.
قَدْرِ (Qadri)
- Qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.
Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 2
وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِؕ
Arab latin: Wa maa adraaka maa lailatul qadr.
Artinya: "Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?" (QS. Al-Qadr Ayat 2)
وَمَاۤ أَ (wa Maaa)
- Mad Jaiz Munfashil karena ada huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang 2 hingga 5 harakat.
أَدْرَ (adro)
- Qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.
لَيْلَةُ (Lailatu)
- Ada mad layyin karena huruf Ya sukun jatuh setelah lam fathah.
الْقَدْرِ (Al-Qadri)
- Alif Lam qomariyah karena huruf Lam bertemu tanda sukun. Cara bacanya jelas.
- Ada qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.