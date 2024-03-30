Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 1-5 Beserta Cara Membacanya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:30 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 1-5 Beserta Cara Membacanya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Al Qadr Ayat 1-5. (Foto: Freepik)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Al Qadr Ayat 1–5. Surat Al Qadr memiliki arti Kemuliaan dan terdiri dari ayat 1 sampai 5.

Surat Al Qadr berada di urutan ke-97 dalam kitab suci Alquran. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.

Berikut ini hukum tajwid Surat Al Qadr Ayat 1–5, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 1

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Arab latin: Innaa anzalnaahu fii lailatil qadr.

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar." (QS Al-Qadr Ayat 1)

- Bacaan إِنَّ (innaa) Terdapat tajwid Ghunnah karena ada huruf Nun bertasydid. Cara membacanya dengung dan ditahan 3 harakat.

نَاۤ أَ (Naaa)

- Ada Mad Jaiz Munfashil. Alasanya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang 2, 4 atau 5 harakat.

أَنْزَلْ (Anjal)

- Tajwidnya ikhfa karena ada huruf Nun sukun bertemu huruf Za. Cara bacanya samar dan dengung serta ditahan.

نْزَلْنٰهُ (Anzalnahu)

- Mad thabi'i karena huruf Nun berharakat fathah tegak.

لَيْلَ (Laila)

- Ada Mad layyin karena huruf Ya sukun jatuh setelah lam fathah.

لَةِ الْ (Latil)

- Alif Lam qomariyah karena huruf lam dan tandu sukun. Cara bacanya jelas.

قَدْرِ (Qadri)

- Qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan. 

Hukum Tajwid Surat Al Qadr Ayat 2

وَمَاۤ اَدۡرٰٮكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِؕ

Arab latin: Wa maa adraaka maa lailatul qadr.

Artinya: "Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?" (QS. Al-Qadr Ayat 2)

وَمَاۤ أَ (wa Maaa)

- Mad Jaiz Munfashil karena ada huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Cara bacanya panjang 2 hingga 5 harakat.

أَدْرَ (adro)

- Qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan.

لَيْلَةُ (Lailatu)

- Ada mad layyin karena huruf Ya sukun jatuh setelah lam fathah.

الْقَدْرِ (Al-Qadri)

- Alif Lam qomariyah karena huruf Lam bertemu tanda sukun. Cara bacanya jelas.

- Ada qolqolah sughro karena huruf Dal sukun berada di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan ringan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636/alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398/alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/614/3167084/alquran-5Rea_large.jpg
8 Contoh Mad Tamkin dalam Alquran dan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/614/3166039/alquran-xJSp_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hajj Ayat 7 Lengkap dengan Cara Baca dan Pengertiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/614/3165841/alquran-B8ne_large.jpg
Cara Baca Mad Tamkin yang Benar Beserta Contohnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/614/3164486/alquran-Ionm_large.jpg
Perbedaan Mad Shilah Sughra dan Mad Shilah Kubra
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement